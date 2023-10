„ Velká pardubická je národním klenotem Česka . Přitahuje diváky, z říjnové neděle pravidelně dělá velký zážitek, který přitahuje třicet tisíc lidí. V neděli to byl ale smutný dostih. To, co se událo na Taxisu , dává do pozadí jeho sportovní stránku,“ řekl Deníku Grzegorz Wroblewski.

„Je hrozné, co se stalo. Koně končily ne vlastní vinou, jeden zaplatil životem. Jsem rád, že Martin Liška je po pádu v cajku. Taky mě mrzí, jaké blbosti píšou lidi na internetu. Některé příspěvky jsou opravdu hloupé,“ prohlásil zkušený trenér. „Když to shrnu, tak to, co se stalo, škodí dostihům,“ dodal jedním dechem.

Sacamira jako vítěze tipoval. „Je to skvělý kůň, má vytrvalost a finiš. Navíc ho jel zkušený žokej Jan Faltejsek. Všechno jim sedlo. Na Taxisu měl štěstí, ustál to. Vyhrál ten nejlepší,“ podotkl Grzegorz Wroblewski, pro kterého Jan Faltejsek v minulosti Velkou třikrát vyhrál. „Musím vyzdvihnout ještě výkon Marka Stromského. Šel úžasně, měl skvělý závěr. Celkově byl finiš o velkých emocích. Nadchl mě,“ svěřil se polský odborník.

Následně se rozpovídal i o tom, co se stalo na Taxisu. „Stuka neznám. Co však vím, tak pády v Pardubicích v minulosti měl. Dokázal vyhrát, ale na jiných profilech. Z tak těžkého dostihu nemá zkušenosti, nechápu proč šel na Taxis jako první,“ zdůraznil zkušený trenér.

„Nevidím do hlavy žokeje, který ho jel. Nechápu, proč se tlačil dopředu, nevím, zda měl takový úkol od trenéra,“ přemítal Grzegorz Wroblewski. „Má Orphee mohla chodit první, ale ta byla strojem na skákání. Taxis je specifický. Podle mě se Stuke lekl obtížnosti skoku, jenomže byl ve velké rychlosti, nezastavil se, vybočil a proto to dopadlo, jak to dopadlo,“ doplnil polský trenér a dodal: „Tyhle skoky musí jít jako první lídři.“