Opava - Gymnastika je v mnoha ohledech velmi náročný sport. Abyste v tomto sportu uspěli, musíte mít dobrou fyzičku, umět koordinovat své tělo, být flexibilní a v neposlední řadě hraje velkou roli také psychika, hlavně soutěžících před nástupem na závodní plochu. Všechny tyto aspekty rozhodně nechybí gymnastkám z GK Sokol Opava, které se zabývají estetickou skupinovou gymnastikou.

Snímek z MS ve Španělsku 2019. Foto: facebook GK Sokol Opava. | Foto: Deník / Roman Brhel

„Tréninky máme třikrát týdně dvě hodiny, někdy míváme víkendové tréninky, ale to až s blížícími se závody,“ sdělila jedna z gymnastek Barbora Brodská, která je v týmu 13 let. Tento klub existuje v Opavě již několik let pod vedením trenérky Vladěny Hrbáčové, která děvčata připravuje jak na domácí závody, tak i na ty zahraniční.