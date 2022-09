Vstupenky jsou už v prodeji. Sektory na sezení jsou k dostání za 250 korun, fanoušci od 7 do 15 let zaplatí za lístky 150 korun, držitelé průkazů ZTP a děti do šesti let (bez nároku na sedadlo) mají vstup zdarma.

Národní tým se v Ostravě představil naposledy v roce 2019, kdy v posledním utkání skupiny o postup na EURO prohrál v Ostravar Aréně 23:24 s Bosnou a Hercegovinou. I přesto Češi svou skupinu nakonec vyhráli.

Tým španělského kouče Xaviera Sabateho bude chtít vstoupit do bojů o postup na evropský šampionát vítězně. V souboji s Estonskem bude favoritem, zároveň taky doufá ve velkou podporu ostravského publika. Dočká se jí?