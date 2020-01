Tenisová naděje z Opavy Karolína Heiderová došla v Litvě do finále

V litevském městě Siauliai, které je známé především tzv. Horou křížů, se konal tenisový turnaj hráček do čtrnácti let z celé Evropy (Tennis Europe U14). Do tohoto turnaje byla také nasazena tenisová naděje klubu JC sport Opava Karolína Heiderová.

Foto: Archiv