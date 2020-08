Ve středočeském městečku Dobříš se konalo druhé mistrovství České republiky tenistek do 14 let. V krásném tenisovém areálu blízko zámeckého parku se sešlo na padesát nominovaných hráček z celé České republiky. Mezi nimi byla také hráčka opavského JC sportu Karolína Heiderová.

Úspěšné tenistky | Foto: Roman Heider

V singlové části turnaje prošla naše hráčka do třetího kola mezi posledních 16 hráček. Osmifinále naší hráčce ovšem krutě nevyšlo a byla vyřazena pozdější finalistkou Samsonovou ze Sparty Praha. Karolína naštěstí na překvapivou prohru dokázala rychle zapomenout a vše si vynahradila ve čtyřhře. Se spoluhráčkou Marií Slaměníkovou vyhrály všechny zápasy v turnaji a trošku překvapivě si došly po skvělých výkonech pro titul mistryň České republiky pro rok 2020 bez ztráty setu. Výhra je o to cennější, že na turnaji startovaly špičkové sehrané dvojice, které mají za sebou spoustu vyhraných turnajů, a to oproti dvojici Heiderová - Slaměníková, které spolu na takové akci hrály vůbec poprvé a jen spolu čas od času trénují.