/FOTOGALERIE/ V Rakousku postoupila opavská hráčka do finále, kde po špatném výkonu plném chyb prohrála se Slovenkou Hradeckou. Chuť si spravila v deblu, kde právě s Hradeckou soutěž jasným způsobem vyhrály.

Mladá tenistka sbírá úspěchy. Foto: Archiv | Foto: Deník / VLP Externista

Další týden se přesunula Karolína do Wroclawi, kde měla velmi dobrou formou a turnaj dokázala vyhrát, když v českém finále porazila Novákovou hladce 6-1,6-1. Poslední turnaj této série se konal v Mostě, kde panovaly velmi špatné podmínky, co se týče počasí. Dívky hrály střídavě v hale, střídavě na antuce, což naší hráčce moc nesedělo. Přesto nakonec dokázala postoupit alespoň do semifinále a tímto třetím místem zakončila své působení v kategorii U14, po krátké přestávce se začne připravovat na zimní halovou sezonu.