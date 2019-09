vanáctiletá Adéla je velkou nadějí. Loňská mistryně České republiky mladších žaček v okruhovém jachtingu obhájila kvalifikaci a zařadila se mezi sedm nejlepších jachtařů lodní třídy Optimist, kteří reprezentovali Českou republiku ve Francii v Crozon-Morgat konané v Atlantickém oceánu.

Konkurence na ME byla velmi vysoká, i když se jednalo o mistrovství Evropy, bylo přihlášeno devětačtyřicet zemí světa včetně Japonska, USA, Brazílie, Nového Zélandu, Keni a dalších, převážně přímořských států a i čeští závodníci zde našli své místo. Přípravy na mistrovství Evropy započali již v zimě soustředěními ve Španělsku, Chorvatsku, Itálii a v Polsku na Baltském moři, ale také na Hlučínském jezeře.

Adéla Rabasová se umístila ze tří českých děvčat nejlépe na pětadevadesátém místě ze 117 závodnic a zanechala za sebou i tak silné jachtaře z Hongkongu, Nového Zélandu, Turecka či Kanady. Celkem i s chlapci se mistrovství účastnilo 293 mladých jachtařů. První příčky byly obsazeny u chlapců i dívek závodníky z Itálie.

Na tak specifické podmínky Atlantiku s přílivem a odlivem, mořskými proudy, vysokými vlnami a v různých podmínkách síly větru je to velký úspěch a nová zkušenost.

Aktuálně Adéla obhájila prvenství na Mistrovství České republiky konané v září na Lipenské přehradě a umístila se na prvním místě v kategorii starších žaček v okruhovém jachtingu a v absolutním pořadí z 92 lodí získala bronzovou medaili.

Lodní třída Optimist je největší mezinárodní lodní třída na světě uznaná Mezinárodní jachetní federací ISAF pro mládež do 15 let. Přes 150 tisíc dětí na pěti kontinentech se věnuje této malé plachetnici s plochým dnem s tupou přídí a čtyřrohou plachtou se spritem. I v Hlučíně máme aktivní Jacht klub YC Jezero Hlučín, kde se děti ideálně ve věku od 8 let mohou naučit nejen základy jachtingu, kde i Adéla začínala. Hlučínský oddíl rád přivítá nové členy, kteří mají chuť a snahu se naučit základy jachtingu a vybudují si sebedůvěru, samostatné rozhodování, tělesnou kondici a hlavně vnímání přírody.