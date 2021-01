/FOTOGALERIE/ Za necelých třináct minut toho stihl hodně. Opavský pivot Martin Gniadek zavelel k obratu v duelu s Děčínem. Slezané prohrávali o jedenáct bodů, on sám náskok vymazal. Bojoval s rýmou i fauly. Nakonec si ale připsal osmnáct bodů. Opavští basketbalisté porazili děčínské Válečníky 87:71.

BK Opava - USK Praha | Foto: Deník / Petr Widenka

Opava šla do utkání po delší pauzy, když někteří její hráči prošli covidem. Začátek je příliš nevyšel a na ukazateli skóre svítil stav 2:13. Stačila ale chvilka a vše bylo jinak. Na palubovku vyběhl Martin Gniadek, který si během chvilky připsal do statistik jedenáct bodů. „Začátek jsme měli špatný, pak jsem nastoupil a rázem se vše změnilo,“ pousmál se Gniadek, vzápětí ale zvážněl: „Nemyslím si, že v našem týmu jsou nějací kluci, co by hned panikařili. Hráli jsme Ligu mistrů, kde takové začátky byly na denním pořádku. Proto abychom mohli vyhrávat, jsme museli něco prohrát, to se stávalo během Ligy mistrů. Nyní když přijde takováto nepovedená šňůra, tak nepanikaříme a hrajeme dál.“