Opava – Mladý gólman Jonáš Grufík vychytal proti České Třebové nulu a opavští hokejbalisté mohli slavit další tři body, předvedenou hrou ale tentokrát rozhodně neoslnili.

SHC Opava – TJ Lokomotiva Česká Třebová 2:0 | Foto: SHC Opava

Opava nezačala dobře, do zápasu vstoupila ospale. Lokomotiva přijela do slezské metropole posílena vysokou výhrou z Poruby a na hřišti to bylo taky znát. Slezané mohli děkovat jen skvělému Grufi kovi v brance, že po první patnáctiminutovce neprohrávali. Nakonec sami Postulkou dali gól.

„Nehráli jsme dobře. Gól bylo jediné naše pozitivum, které jsme v první třetině předvedli," řekl kriticky domácí útočník Dušan Vladař.

Do druhé třetiny vstoupil lídr soutěže dobře, bohužel vlastní nedisciplinovaností nakopli svého protivníka. „Bylo to děsivé, hlavně závěr třetiny, naše strana trestné lavice byla permanentně obsazována," kroutil hlavou Vladař. Třetí část byla o poznání lepší. „Konečně jsme se začali věnovat hře a ne rozhodčím. Přesto se nám nedařilo najít na soupeře recept," povzdechl si člen první opavské formace.

Hosté sáhli v závěru ke hře bez brankáře, ale vyrovnat se jim nepodařilo, naopak sami z hole Jindřicha Římského inkasovali. „Z dnešního zápasu nemám dobrý pocit. Spousta vyloučených na naší straně, hra neměla spád. Nepodařilo se nám soupeře dostat pod tlak, tak jako v minulých zápasech," zlobil se Dušan Vladař a pokračoval:

„Vyzdvihnout musím výkon brankáře Grufíka, který nás hodně držel. Věřím, že se do dalších zápasů z toho dnešního poučíme." Branky: Postulka, Římský.

SHC Opava – TJ Lokomotiva Česká Třebová 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Sestava Opavy: Grufík – Christ, Staníček, Palcer, Vladař, Přibyla – Matěják, Šindlář, Přikryl (16. Satke), Římský, Porubčanský – Boželník, Mareta, Raděvič, Zavřel, Postulka. Trenér: Jiří Christ