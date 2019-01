Opava – Hokejbalové jaro se hlásí o slovo! Opavský tým začne dnešním zápasem s Hradcem Králové cestu za svým snem, kterým je účast v play off.

Hokejbalisté SHC Opava. | Foto: DENÍK

Slezané zatím okupují sedmou příčku dvanáctičlenného pelotonu a svůj osud mají tak zcela ve vlastních rukou.

Hradec Králové bude dnes bezesporu favoritem. Parta okolo Jana Bacovského má velkou ofenzivní sílu. „Bacovský je persona, v současnosti nejlepší hokejbalista v Česku,“ tvrdí útočník Opavy Václav Schreiber.

„Hradec patří k ofenzivně laděným týmům, ve hře dopředu nemá konkurenci,“ podotýká opavský útočník. „Tím ale nechci tvrdit, že před soupeřem padáme na zadek. Budeme bojovat, navíc Východočeši jsou zranitelní v obraně. My musíme být trpěliví,“ všiml si autor dosavadních sedmi opavských gólů.

Opavští na podzim v Hradci prohráli 3:1, utkání na půdě Votroků ale špatně neodehráli. „Dostali jsme se k několika brejkovým situacím, zradila nás ale koncovka, dokázali jsme využívat děr v obraně Hradce,“ přehrává si Schreiber v hlavě předchozí měření sil.

O den později dorazí do Slezska Letohrad. „Jeden z klíčových zápasů jara, hraje se o šest bodů,“ uvědomuje si dobře důležitost duelu Schreiber. Letohrad letos tápe. „Prošli si herní krizí, paradoxně se chytli na nás, když vyhráli na nájezdy,“ doplňuje Schreiber.

Velkou postavou je veterán Pavel Kormuda, se sedmnácti body nejproduktivnější hráč mužstva. „I ve svém věku stále pan hokejbalista. Těží ze svých obrovských zkušeností. Ale Letohrad má další šikovné hráče, pokud dorazí i kluci ze Sudoměřic, jeho síla vzroste.

Na druhou stranu jejich nevýhodou může být nesehranost,“ podotýká Schreiber.

O víkendových cílech má jasno. „Bezpodmínečně musíme zdolat Letohrad, proti Hradci můžeme překvapit,“ uzavřel opavský útočník. Slezané by měli do utkání nastoupit v nejsilnějším možném složení, to znamená v čele s Přikrylem a Fajkusem, chybět bude akorát dlouhodobě zraněný útočník Miroslav Porubčanský.

Víkendový program, sobota 27. února: SHC Opava – Hradec Králové (14.00), neděle 28. února SHC Opava - Letohrad (10.00)