Domácí kouč Jiří Christ sáhl ke změnám v sestavě a ty týmu pomohly. Slezané sice dobře nezačali. „Prachatice nám aktivním napadáním dělaly problémy. Měli jsme špatný pohyb, z čehož pramenily šance soupeře,“ započal po zápasové hodnocení brankář Opavy Jonáš Grufík. Jihočeši se také dostali do vedení.

„Tento gól nás nakopl. Zlepšili jsme pohyb a to se odrazilo na naší hře,“ pokračoval domácí gólman. V přesilovce vyrovnával po Přibylově nahození Král.

Do druhé části již nastoupila Opava sebejistě a Prachatice nepustila k míčku. Hrála další přesilovky, které proměnili ve vedení Přibyla se Štindlem. O další pohromy uchránil hosty gólman Pixa. Hosté nakonec z ojedinělé akce snížili. Do třetí části vstupovala Opava s defenzivní taktikou, která dělala hostům problémy. Navíc se dokázal prosadit David Kříž a domácím se hned lépe dýchalo. „Přidali jsme ještě jeden gól a zaslouženě vyhráli. Nebylo to vůbec z naší strany špatné,“ uzavřel Grufík.

SHC Opava – HBC Highlanders Prachatice 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Branky: Král (Přibyla, Christ), Štindl (Kříž, Přibyla), Přibyla (Štindl), Kříž (Štindl, Přibyla)

Opava: Grufík, Schreier - Málik, Raab, Christ, Král, Svoboda, Šindlář, Palcer, Zavřel, Holuša, Kříž, Přibyla, Štindl, Sukeník, Hudec, Gola, Volný, Sas, Kozma, Konečný, Prokeš. Trenér: Jiří Christ.