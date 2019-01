Opava – Tři body ze dvou zápasů, taková je bilance opavských hokejbalistů z posledního výjezdu na východ Čech. Není žádným tajemstvím, že Slezané chtěli bodů více. Divoký zápas s Přeloučí jim nevyšel, navíc za dramatických okolností utkání skončilo pro brankáře Martina Klepače, který skončil v nemocnici.

Opavští hokejbalisté. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

Jestřábi Přelouč - SHC Opava 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Opava se netajila tím, že chce v Přelouči stoprocentně bodovat, a to i přesto, že jí chyběli Pavlík s Andělem. Jejich záměr se jevil jako reálný, když v první třetině utekla dvojice Vladař –Přibyla a prvně jmenovaný mířil přesně.

„Hrál se divácky atraktivní hokejbal. Hra měla spád, před oběma gólmany bylo pořádně rušno,“ řekl opavský útočník Adam Führich. Ve druhé třetině ale přišel obrat. „Přelouč nás trestala v přesilovce. Pak Martin Klepač neviděl střelu z dálky a prohrávali jsme,“ komentoval dále průběh zápasu Führich.

Ve třetí třetině se začínalo znovu od nuly. Tentokrát hrála přesilovku Opava. Míček svým důrazem vybojovali Vladař s Hlaváčkem a ještě loni dorostenec Hlaváček dotlačil míček do sítě. Pak se dostali ke slovu Jestřábi. Po vyhraném buly dotlačili nadvakrát míček za Klepačova záda.

„My jsme se s výsledkem nechtěli smířit. Vytvořili jsme si převahu, avšak minutu před koncem přišel okamžik, ze kterého mě ještě teď mrazí,“ přiznává Adam Führich a pokračuje ve vyprávění dál: „Náš brankář šel rozehrát míček za branku, kde byl naražen na mantinel. Zůstal bezvládně ležet na zemi se zapadlým jazykem. Naštěstí pan Christ byl duchapřítomný a Martinovi poskytl první pomoc, než přijela sanitka.“

Otřesení Slezané sice dohráli zápas v početní výhodě a bez brankáře, ale s výsledkem již nic neudělali. „Je to škoda, na remízu jsme měli. Zápas ale oboustranně ovlivnili rozhodčí, moc jim to nešlo, prostě kazili to na obě strany,“ povzdechl si Führich.

Branky Opavy: Vladař, Hlaváček

Opava: Klepač – Christ, Boželník, Capinský, Šindlář, Vrána, Tesař – Führich, Hendrych, Štindl – Vladař, Hlaváček, Přibyla - Porubčanský, Smuda

ERA Svítkov Stars Pardubice - SHC Opava 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

O den později začala Opava v Pardubicích pěkně zostra. „Chtěli jsme vyhrát, domácí jsme doslova mačkali jak houbu,“ začal hovořit o druhém střetnutí Adam Führich. Bohužel, z tohoto náporu vytěžili Slezané pouze jeden gól. Porubčanského střelu ještě brankář stačil vyrazit, avšak dorážka nejproduktivnějšího hráče Opavy Dušana Vladaře byla úspěšná – 0:1.

Do konce první třetiny ale ještě dokázali pernikáři vyrovnat, když gólmanovi Horákovi propadlo do branky nahození od mantinelu. Druhá třetina se změnila v galapředstavení hokejbalistů ze Slezska. Nejdříve našel v přesilovce Führich klřižnou nahrávkou Hendrycha – 1:2, a v další početní výhodě pro změnu vybídl Führich ke skórování Štindla. Třetinu snů pak podtrhl čtvrtou brankou Jiří Hendrych.

„Domácí jsme k ničemu nepustili a hru kontrovali. Pardubice si zkusily v závěru hru bez brankáře a upravily na konečných 2:4,“ doplnil Adam Führich. „Chtěli jsme z tohoto dvojzápasu pět bodů, máme ale tři. Musíme nyní zabrat doma,“ zakončil útočník SHC.

Branky Opavy: Hendrych 2, Vladař, Štindl

Opava: Horák – Christ, Boželník, Capinský, Šindlář, Vrána, Tesař – Führich, Hendrych, Štindl – Vladař, Hlaváček, Přibyla - Porubčanský, Smuda