Opava – Izraelský Holon bojující o postup do další fáze basketbalové Ligy mistrů na opavské palubovce jasně dominoval. Domácím nedal sebemenší šanci na odpor a domů si odvezl jasné vítězství 97:64.

Úvod zápasu byl bodově bohatý, oběma týmům to padalo z dálky Holon vedl 3:7, Opava dokázala díky trojkám Šiřiny a Zbránka náskopk vymazat. Klečka dokonce získal domácím vedení, ale jen na chvíli. Jones zpod koše upravoval na 11:15. S odpovědí přišel trojkovým pokusem Šiřina. Necelé čtyři minuty před koncem šel izraelský tým do trháku, a to i díky trojce Jonese vedl 14:22. Petr Czudek si vzal time. Hned po něm proměnil svůj třetí trojkový pokus Šiřina. Bohužel poté nasadil Holon k dalšímu trháku, díky Atkinsovi to bylo 17:30.

Na začátku druhého dějství domácím nešla střelba a náskok izraelského týmu začal narůstat. Slezané jako například Kvapil se nebyli schopni trefit z volných pozic. To Simhon na druhé straně posunul trojkou vedení Holonu na 26:46 a o vítězi nebylo pochyb.

Ve druhém poločase si hosté povinné vítězství v klidu pohlídali a mají velkou naději na postup do další fáze Ligy mistrů.

BK Opava – Holon 64:97 (19:30, 31:53, 46:76)

Body: Klečka 13, Kouřil 10, Šiřina 9, Jurečka, Dragoun oba 8, Zbránek 7, Švandrlík 5, Kvapil 4 – Jones 21, Simhon 17, Atkins 15, Jones 12, Walden 9, Reynolds 7, Pnini, Cline oba 6, Huber 3, Harrush 1. Rozhodčí: Dozai, Bissuel, Selkee. TH: 13/8:14/11. Trojky: 8:12. Doskoky:33:50. Fauly: 17:17. Diváků: 915.