Opava – Bilanci dvou zlatých, jedné stříbrné a bronzové medaile bývalý atlet Sokola Opava Jakub Holuša české výpravě na Halovém mistrovství Evropy v Paříži nerozšířil. Ani na další pokus svěřenec Josefa Vedry z Dukly Praha neprolomil prokletí pátých míst na velkých akcích.

Jakub Holuša (s číslem 409). | Foto: archiv

V minulém roce dokončil na této pozici halový světový a venkovní evropský šampionát. Stejné pro něj bylo i nedělní finále na pařížské patnáctistovce.

„Měl velkou smůlu. Zaznamenal čas 3:41,57 min, čímž mu jen o 2 setiny utekla čtvrtá příčka a o 9 bronzová medaile. Jedná se o velký úspěch, jelikož stál kvůli zraněné Achillovce dva měsíce v přípravě a to, že se zkusí připravit na 1500 m, se rozhodlo teprve před měsícem,“ upozorňoval bývalý Holušův trenér z opavského Sokola Jan Škrabal.

Jakub Holuša si v rozběhu počínal suverénně. Ze druhé příčky si s přehledem zajistil postup mezi nejlepší. Před týdnem naší redakci do telefonu říkal, že pokud se probojuje do finále, chce být nejhůře pátý, což se také povedlo. Ovšem, když vezmeme v potaz, že prvního a pátého běžce od sebe dělilo 54 setin sekundy, člověk si nad konečným umístěním asi povzdychne.

„Pro Kubu má určitě hořkosladkou příchuť. Rozhodně nezklamal. Je to pro něj škoda, protože největší favorité se ve finále neobjevili. Baala pro zranění a Kowal se stal jedním z největších překvapení šampionátu, když vypadl už v rozběhu. Šance na cenný kov byla,“ pokračoval.

Vítězství spadlo do klína jednomu z potenciálních favoritů – Španělovi Manueli Olmedovi, který ve finiši nechal za sebou Turka Kemala Koyuncua. Vítěz doběhl v čase 3:41,03 min. Bronz získal Polák Bartosz Nowicki. Ten se vmáčkl jednak před Němce Carstena Schlangena a jednak před našeho Jakuba Holušu.

„V momentu, kdy běžci nabíhali do poslední rovinky, Kuba se měl možná držet víc vpředu. Snažil se vyrazit na konci zatáčky před cílem, vyběhl si do vnější dráhy, avšak dva z jeho protivníků to samé učinili o trošičku dřív, takže se Kuba musel vrátit zpět k mantinelu,“ poukazoval Škrabal.

Holušovi měla podle papírových předpokladů sedět pomalejší patnáctistovka. Taková, v jejímž závěru by mohl uplatnit svou pověstnou rychlost. Jenže v Paříži se konal naprosto jiný scénář. Může za to stříbrný Turek Koyuncua: „Rozeběhl to velmi rychle. Je vytrvalostní typ a věděl, že by ve finiši neměl moc velkou šanci. Patnáctistovka tak byla poměrně rychlá.“

Sečteno podtrženo, třebaže sám Holuša bude malinko zklamaný, nemá se za co stydět. „Dostal se do devítky nejlepších, kde si nepočínal jako nějaký komparsista, nýbrž hlasitě promluvil do konečného pořadí. Bohužel, domnívám se, že trošku se pod výsledkem podepsala absence vynucená zraněnou Achillovkou. Nebyl tolik vyzávoděný. Zlato spadlo do klína Olmeldovi. Tento závodník předběhl Kubu v památném rozběhu na HMS ve Španělsku v roce 2008. Ukazuje se, že Španělé na této trati hrají prim. Pro ně je to skoro národní sport,“ zapřemýšlel trenér Sokola Opava.

Podle Jana Škrabala není zdaleka všem dnům konec. Během šampionátu si totiž vytvořil takovou malou statistiku, z níž vyvodil následující závěry: „Byl to další velký podnik, kde byl Kuba absolutně nejmladší. Na některých tratí to někdy trvá, než závodník vyzraje. Na 1500 m se tak stává okolo pětadvaceti let. Klidně třeba ještě osm let se může pohybovat v úplné špičce. Další úspěchy určitě přijdou.“

Na závěr je nutné zmínit i výsledek sprintera Libora Žilky. Kdysi přestoupil z Krnova do Opavy a za místní Sokol běhal dva roky. Na hladké šedesátce v Paříži se sice ve finále neobjevil, avšak časem 6,68s k tomu neměl daleko. Nakonec skončil celkově desátý.

Petr Dušek