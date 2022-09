Opavská osmnáctka při střelecké chuti, Nový Jičín si odvezl osmičku

Vítaným zpestřením bylo vystoupení Bejatek ze Štítiny s jejich folklórním pásmem. Poté následovala volná zábava s tancem. Hudební produkci obstaral DJ Marek Šico, který se rovněž zhostil role průvodce večerem. Celý program byl ukončen ohňostrojem.

„Celá akce byla zaměřena na umožnění srovnání sportovních výkonů – handicapovaných sportovců obyvatelů CSS Hrabyně a dalších zařízení sociálních služeb, kteří tak mohli zúročit svoji celoroční přípravu na tuto sportovní událost,“ prozradila Petra Kutálková a pokračovala: „Sportovní zápolení v rámci Sportovních her však bylo také příležitostí se po roce znovu setkat, příjemně vyplnit svůj volný čas, vzájemně se pobavit, a to nejen o možnostech řešení svého handicapu, ale také o veselejších tématech. Medaile, diplomy a věcné ceny získali vítězové v jednotlivých disciplínách, nicméně však platí, že opravdovými vítězi byli zúčastnění sportovci. Je jisté, že účast sportovců na tomto ročníku Sportovních her je bude motivovat k dalším celoročním sportovním a společenským aktivitám, což jim výrazně pomůže zvýšit kvalitu života a zařadit se do společnosti.“