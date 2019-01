Opava - Po posledním čtvrtfinálovém utkání Opavy v Novém Jičíně vyhlásil Opavský a hlučínský deník anketu o nejlepšího basketbalistu sezony.

Ondřej Dygrýn | Foto: DENÍK

Po velkém boji se nejvíce líbil Ondřej Dygrýn, jenž vyhrál před Adamem Binarem a Pavlem Pumprlou.

Výsledky ankety:

1. Ondřej Dygrýn 430 hlasů

2. Adam Binar 366

3. Pavel Pumprla 271

4. Jakub Šiřina 221

5. Michal Čarnecký 49

Dygrýn si skončenou sezonu pochvaluje

Pořádně napilno má v současné době basketbalový rozehrávač Opavy Ondřej Dygrýn. Přestože sezona již skončila, on je v jednom kole. Vedle studijních povinností ještě reprezentuje školu UTB Zlín na akademických hrách a rodičům pomáhá s přestavbou domu.

„Je toho hodně, ale musím to zvládnout,“ smál se do telefonu Ondřej Dygrýn, student čtvrtého ročníku UTB ve Zlíně. „Rodiče přestavují bydlení, tak jim chci alespoň teď, když není sezona, trochu pomoci,“ pokračoval Dygrýn.

Anketu, kterou vypsal Opavský a hlučínský deník, sledoval od začátku. „Abych pravdu řekl, její výsledky mě překvapily. Nevím, podle čeho se hlasující rozhodovali,“ poznamenal Dygrýn. K tomu, že se on stal vítězem, řekl: „Je to potěšující, doufám, že lidé mi dávali hlasy na základě mých výkonů.“

Letošní ročník Mattoni NBL byl pro Ondřeje, ale i jeho spoluhráče velkou výzvou. Některé z nich čekala mezi elitou premiéra. „Já osobně jsem nevěděl, co mohu od sezony čekat. S tím do toho šlo ale více kluků,“ podotkl opavský rozehrávač.

Z počátku jeho pobyt na palubovce byl spíše epizodního charakteru. S přibývajícími zápasy mu ale trenér David Klapetek dával čím dál více prostoru.

„Začátek sezony nenasvědčoval tomu, že bych mohl pravidelně hrát. Časem se to zlepšilo. Trenér mi začal věřit a já se objevoval i v základní pětce. Jsem za to hodně rád,“ zdůraznil Dygrýn, který do Opavy přišel ze Zlína.

Slezané se nakonec stali příjemným překvapením celé ligy. Před jejím startem byli pasováni do role největšího outsidera, nakonec se dostali až do play off.

„Svým způsobem jsme překvapili i sami sebe. Věřím, že následující ročník bude z naší strany ještě lepší,“ přeje si Ondřej Dygrýn, jenž si i pochvaluje, že u týmu zůstal trenér David Klapetek. „Dal mi šanci v nejvyšší soutěži. Spolupráce s ním byla výborná, jsem rád, že nás povede i následujícím ročníku,“ uzavřel Ondřej Dygrýn.