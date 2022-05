Hradec hostil mažoretky z celé republiky, dorazila Natálie Kočendová

„Moc vás všechny zdravím, dělala jsem mažoretky třináct let a díky tomu mám disciplínu, smysl pro odpovědnost, nacvičený pohyb i umění slyšet hudbu. To všechno mi pomohlo na cestě k získání mnoha titulů“, uvedla ve své zdravici Natálie, která dříve závodila za klub Juventus Karviná. S chutí se pak zapojila do předávání ocenění a pro vzpomínku se vyfotila nejen s mažoretkami. Soutěž oficiálně otevřel náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania. Vyslovil přání, aby aby se mistrovství světa v mažoretkovém sportu konalo v příštích letech v Ostravě. Českou hymnu zazpíval sólista Moravskoslezského divadla Peter Svetlík a v průběhu soutěže přišel roztančené mažoretky pozdravit i starosta města Patrik Orlík. „V minulém roce jsme vzpomněli na dvacet soutěžních let v Hradci, ale ani nás nenapadlo, že se u nás hned v dalším roce bude soutěžit po dva dny. Na to, že jsme v žebříčku pořadatelských měst s počtem konaných soutěží na první příčce a že v tomto vedeme prim, jsme pyšní. Věřím, že číslo dvacet jedna není konečné, protože právě mažoretkový sport má naši dlouholetou podporu,“.uvedl Patrik Orlík. Záštitu soutěži poskytlo město Hradec nad Moravicí a Moravskoslezský kraj.Kvalifikaci Mistrovství ČR pořádáme už mnoho let, ale dvoudenní soutěž poprvé. Po organizační stránce je to maraton, ale pevně věřím, že ji zvládneme stejně dobře jako závodnice, jejich doprovod, rozhodčí, komisař pro zpracování výsledků nebo hlasatel,“ neztrácel optimismus ředitel soutěže Tomáš Hoza.