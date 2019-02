Hrdina posledních vteřin Rostislav Dragoun (22) po vítězné bitvě s Bonnem Deníku řekl: "Basketbal nás bavil, teď chceme medaili z víkendu."

Dal sice jen dva body, ale i tak byl hrdinou. Dvaadvacetiletý křídeník BK Opava Rostislav Dragoun rozhodl dvěma šestkami v posledních vteřinách úterní duel basketbalové Ligy mistrů s německým Bonnem, který Slezané vyhráli 73:71.

„Jsem rád, že nám to vyšlo. Zvedáme se,“ podotkl ostravský rodák. „Nyní musíme vylepšenou formu prodat ve víkendovém Final 4,“ přeje si Dragoun, který se rozpovídal v pozápasovém rozhovoru.

Stal se z vás hrdina úterního dramatu. Rozhodl jste dvěma šestkami v samotném závěru. Byly to pro vás velké nervy?

Přiznávám, že to pro mě byly velké nervy. I proto, jaké procento šestek mám v sezoně. Ale věřil jsem tomu.

Závěr jste si zrežíroval pro sebe. Získal jste míč a šel sám na koš. O soupeřově faulu nemohlo být pochyb…

Protihráč vůbec netrefil balon, jen moji ruku. Fauloval mě a zakončit mi nedovolil.

Uklidnil vás fakt, že šlo o nesportovní chybu a vy jste po šestkách měli balon?

Dá se říci, že mě to trošku uklidnilo.

Opava prožila krásné loučení s Ligou mistrů…

Moc se nám nevěřilo, my jsme ale chtěli poslední zápas zvládnout se ctí. To se nám podařilo. Poděkovali jsme krásně našim fanouškům.

Vypadalo to, že tentokrát vám síly neubývaly…

Hrálo se nám dobře. I díky tomu, že byl celou dobu vyrovnaný stav, tak jsme se tolik nevydali. Basketbal nás bavil.

Dá se říci, že zápas s Bonnem byl generálkou na víkend, kdy váš čeká Final 4 Českého poháru…

Je to tak. Celkově jsme si chtěli ze zápasů Ligy mistrů co nejvíce odnést, protože o víkendu hrajeme Final 4, chtěli jsme si vyzkoušet pár věcí, abychom si co nejvíce pomohli.

Jak vidíte víkend? V sobotu vás čeká zápas s Děčínem, který jste letos zatím ani jednou neporazili…

Budeme se snažit udělat co nejlepší výsledek. S Děčínem jsme sice letos dvakrát prohráli, ale věříme si na něj. Hraje se kousek od Opavy, moc si přejeme, aby nám fanoušci vytvořili domácí prostředí.

Zvládnutá divoká přestřelka v Ostravě, nyní skalp Bonnu… Vrací se Opava do pohody?

Přáli bychom si to. Každé vítězství je vzpruhou. Liga mis-trů skončila, máme o jednu starost méně a můžeme se soustředit na českou ligu.