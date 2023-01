„Do Brna jsme přijeli v okleštěné sestavě. Navíc po třech minutách odstoupil ze hry Šimon Kurečka, a to kvůli krvavému zranění na hlavě. Skončil nakonec v nemocnici,“ začal po zápase s rozborem trenér opavské rezervy Kryštof Vlček. „Brno po celý zápas výborně bránilo. My jsme měli velký problém si vytvořit volné pozice. Soupeř nás navíc trápil na útočném doskoku a ve třetí třetině nám odskočil na osmnáct bodů,“ pokračoval hlavní lodivod opavské rezervy. Jeho tým se ale dokázal do zápasu vrátit. „Pomocí zóny a velmi dobré hry naší dvojičky Kavan – Robenek jsme se dostali na dostřel jediného koše. Bohužel navíc nám už nezbyly síly a po trojce Dáni o desku jsme prohráli,“ řekl Vlček a dodal: „I přes porážku jsem na tým hrdý. Mile mě překvapil Dominik Ihring, který nastoupil do zápasu po třech měsících a hrál velmi slušně.“