„Chtěli jsme vyhrát. V Ostravě jsme udělali kus práce. Bohužel neúspěšnou sérii s Ostravou se nám nepodařilo přerušit,“ smutnil po utkání David Zach, asistent opavského trenéra Petra Czudka. „Ostrava hrála dobře, my jsme udělali hloupé chyby, které soupeř trestal,“ podotkl mladý kouč. Hostujícímu týmu citelně chyběla dvojice Kouřil – Zbránek. Hlavně druhý jmenovaný by na Novou huť hodně platil.

Opavským se podařilo dvakrát do zápasu vrátit. „Taky jsem měl ten pocit, že to půjde. Měli jsme dobrý úsek, Ostravu stáhli, bohužel jsme nedokázali jít přes ní,“ povzdechl si David Zach. Byly situace, kdy hosté neproměnili šestku, nebo je zastavili svým rozhodnutím nejistí sudí. „Ostravu hodně drželi Radukič s Morganem,“ doplnil opavský asistent.

Opavská devatenáctka předvedla demolici, Blatný s Krömerem zapsali hattrick

„Jsme šťastní. Porazit Opavu třikrát po sobě není vůbec lehké. Kluci bojovali, na palubovce jsme hráli, to co jsme si řekli,“ usmíval se po utkání domácí stratég Adam Choleva. „V prvním poločase se hledal Radukiš, ve druhém to vzal se Štěpánem Svobodou na sebe. Byla to cihla na cihlu. Šli jsme si za vítězství, a to máme,“ podotkl ostravský kouč.

Famózní byli i diváci. Nutno říci, že v tomto směru měli prim ti Opavští. „Fanouškům patří velký dík. Byli skvělí. Hodně jich přijelo. Chtěli jsme vyhrát pro ně. To se nepodařilo. Příště už to vyjde,“ slíbil David Zach. „Vyhrát před vyprodaným Tatranem je skvělý pocit. Oba tábory fanoušků zaslouží pochvalu,“ zakončil Adam Choleva.

NH Ostrava – BK Opava 90:79 (23:22, 40:37, 62:60)

Body: Radukič 21, Svoboda 17, Mathon 14, Morgan 12, Majerčák 10, Belikov 8, Šmíd 3, Bohačík 3, Týml 2 – Šiřina 23, Slavík 11, Kvapil 9, Carl 8, Švandrlík 8, Gniadek 7, Jurečka 6, Mokráň 5, Mička 2. Rozhodčí: Blahout, Jeřab, Petrák. TH: 17/21:17/25. Trojky: 13:8. Doskoky: 34:39. Fauly: 24:24. Diváci: 1200.