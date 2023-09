VIDEO: V Opavě hořel asfalt! Slezskou metropolí se prohnala tisícovka bruslařů

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Velký in line svátek hostila Opava. Místní oddíl kolečkového bruslení LUIGINO uspořádal největší in line víkend v historii Česka. Slezskou metropolí se prohnala tisícovka bruslařů, a to všech věkových kategorií.

In line závody v Opavě | Video: Petr Widenka