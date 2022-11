„Oba zápasy jsme zvládli úplně nejlépe, jak se dalo. A to byli favority naši soupeři,“ usmíval se po návratu z kvalifikačního dvojzápasu Jakub Mokráň. Slováci nejdříve v Levicích porazili Dánsko 74:70. Člen opavské sestavy strávil na palubovce dvacet minut, během kterých dal třináct bodů a připsal si čtyři doskoky. „Proti Dánům to bylo hodně fyzické. Bránil jsem jejich pivota a dělal jsem prostor pro Vlada Brodzianského,“ vracel se třiadvacetiletý opavský hráč k utkání v Levicích. Na palubovce by dostal od trenéra Aramise Nagliče větší prostor, ovšem ze hry ho vyřadilo pět osobních chyb.

Druhý duel odehráli Slováci v norském Bergenu. I tady se jim dařilo. Po dobrém výkonu zvítězili 68:56. A Jakub Mokráň odvedl velmi slušnou práci. Během devětadvaceti minut zaznamenal double – double. Dal osmnáct bodů a k tomu přidal ještě dvanáct doskoků. „V obou zápasech mi všechno sedlo. Důležité ale je, že máme dvě výhry,“ podotkl.

Očividně je vidět, že rodákovi z Prievidzy opavské klima svědčí. „Určitě z angažmá v Opavě těžím. Česká liga má svou kvalitu. Navíc hrajeme FIBA Europe Cup, takže člověk je pořádně v tempu,“ svěřil se Jakub Mokráň.

Z reprezentačního srazu se vrátil v pondělí v noci. „Bylo to náročné, ale zvládnout se to dá,“ pousmál se. V sobotu čeká na Slezany ligový duel s Pardubicemi. „Bude to těžké utkání, ale máme co napravovat. Prohra s Olomouckem se musí odčinit. Rád bych navázal na dvě vítězství se slovenským nároďákem,“ zakončil povídání Jakub Mokráň.