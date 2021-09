/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ První domácí zápas mají basketbalisté Opavy za sebou. Porazili v něm Olomoucko 101:93. Vítězství se ale nerodilo lehce. Slezanům nevyšla vůbec druhá čtvrtina, skřípalo jim to v obraně. Z bahna ji dobrým výkonem vytáhl kapitán Jakub Šiřina. Třiatřicetiletý reprezentant téměř z palubovky neslezl. Dal třiadvacet bodů a k tomu přidal ještě osm asistencí.

BK Opava-BK REDSTONE Olomoucko 101:93 | Foto: Deník/Petr Widenka

Jakube, první čtvrtina Opavě vyšla na jedničku, jenomže pak přišel doslova kolaps a druhou desetiminutovku jste nezvládli, proč?

Je to jednoduché, přestali jsme hrát, co nám fungovalo v první čtvrtině. To znamená hrát rychle dopředu, chodit na útočné doskoky. Olomouc toho využila, dala nějaké střely, dotáhla se na deset bodů. My jsme znervózněli, místo toho, abychom náskok udrželi na dvaceti bodech do poločasu a zahráli si všichni hráči z lavičky, tak jsme dali soupeři čichnout. On toho využil a my jsme se nakonec museli hodně snažit, abychom vyhráli.