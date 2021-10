Jakube, vynechal jste zápas v Holandsku. Proč?

Po zápase v Kolíně jsme se s trenérem bavili o tom, že cesta do Ruska mě více unavila, než jsme si mysleli. Z tohoto důvodu mi dal volno, abych nabral fyzické a možná i psychické síly, abych byl co nejlépe připraven na utkání s Ústím nad Labem.

Utkání proti Den Bosch jste sledoval v televizi, jak jste vnímal opavské vystoupení?

Myslím si, že konečný výsledek je pro nás přijatelný, a to i směrem k vývoji naší skupiny. Ale výkon nebyl ideální, bylo v něm mnoho individuálních chyb jak v útoku, tak v obraně. Na takové úrovni to soupeř trestá. Domácí si vybojovali až dvacetibodový náskok. Když jsme se snažili bodově dotáhnout, přišla bodová ztráta v útoku a soupeř chodil jeden na nulu, smečoval nám to tam. Tím se kluci dostávali pod velkou deku.

Jak vy osobně vnímáte pohárové zápasy?

Myslím si, že zápasy s evropskými týmy přinesou každému hráči něco do kariéry. Hraje se fyzičtější basket než v české lize. Jsem pro, že hrajeme poháry. Jsem rád, že si je můžeme zahrát a zkusit si jiné soupeře, jiné hráče, jiné rozhodčí. Věřím, že nás to posune někam dál.

Jak vidíte opavské šance na postup ze skupiny?

Jednoznačný favorit naší skupiny je Perm. Potom si myslím, že mezi námi, Benficou a Den Boschem je to otevřené. Lisabon porazil doma Perm, tím to bude hodně zamotaná skupina. Postup není nereálný. O našich šancích napoví domácí zápasy.

Jak vidíte středeční duel s Benficou?

Portugalskou ligu nesleduji. Nevím přesně, jak jsou na tom. Ale věřím, že je to kvalitní mančaft. Porazili doma Perm o čtrnáct bodů, kdy už vedli o třicet. Budeme chtít využít toho, že hrajeme doma, oni budou mít za sebou daleké cestování. Doufám, že přijde hodně lidí.

Myslíte si, že může opavská hala zažít žluté peklo?

Nejsem naivní. Nečekám, že by najednou přišlo tři tisíce diváků. Byly doby, kdy jich ale okolo patnácti stovek přišlo. Bude to přece jenom zpestření pro diváky než tradiční čeští soupeři.

Jak vnímáte jako rozehrávač spolupráci s Mattiasem Markussonem?

Dalo se čekat, že s postupem času se na něj začnou soupeři více připravovat. Přece jenom v lize vyčnívá. Zatím se s ním stále sehráváme, občas nám to skřípe. Ne vždy je to jednoduché. Věřím, že se nám spolupráce s ním podaří ještě vylepšit. Doufám, že si to nenechá znechutit tím, že ho občas v české lize řežou pod košem a nepíská se to.

Opava si vždy zakládala na týmové chemii. Jak Mattias zapadl do kabiny?

Úplně bez problémů. Jedinou věcí bylo to, že si kluci museli oprášit angličtinu, ale to není problém.

Takže fórky z kabiny se nevytratily…

Samozřejmě, ty jsou pořád. Děláme si je v angličtině, v češtině. Mattias to nyní okoření i nějakým švédským slovíčkem. Je to vzájemná symbióza.