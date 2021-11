Čtyřiatřicetiletý basketbalista nastoupí ke svému padesátému utkání a Čechy povede z pozice kapitána. „Jsem rád, že hrajeme v Opavě. Znamená to pro mě strašně moc,“ svěřil se Deníku. Pondělní utkání má začátek v 17 hodin.

Jakube, kolik budete mít v pondělí osobních fanoušků na zápase?

Požadavek na vstupenky byl docela velký, raději nebudu číslo nějak specifikovat, abych někoho nenaštval. Vyloženě z rodiny bude v hledišti asi osm členů. Krom toho chtěli lístky kamarádi a známí. Má hujerovská základna, do které patří mamka s babičkou, tak ta bude určitě.

Jak se na utkání těšíte? Poprvé a naposled nastoupíte za reprezentaci, a to v Opavě…

Těším se moc. Jsem rád, že alespoň těch tisíc lidi může do haly přijít. Bál jsem se, že to pro diváky zavřou úplně, to se naštěstí nestalo. V hlavě se mi honily černé myšlenky, že bude prázdná hala a mé loučení bude smutné. I tisícovka diváků v opavské hale dokáže vytvořit pekelnou atmosféru.

Máte nějaké privilegium, že můžete spát doma, nebo jste s týmem na hotelu?

Poprvé za deset let, co jsem v nároďáku, mohu zažít privilegium, že se mohu po tréninku od týmu odpojit a vyrazit domů.

Vraťme se k zápasu v Bosně, kde jste prohráli 90:97. První čtvrtina byla výborná, pak šli ale domácí do trháku. Nicméně na začátku čtvrté desetiminutovky to vypadalo, že byste něco uhrát mohli…

Do utkání jsme vstoupili s extrémně výborným procentem střelby. Dali jsme tuším jedenáct trojek za poločas. Padalo nám tam všechno. Naopak domácí Bosně to moc ze začátku nešlo. Působili i nervóznějším dojmem. Bohužel přišla třetí čtvrtina, ve které přitvrdili v obraně a my jsme se s jejich agresivitou nedokázali vypořádat. Mnohokrát jsme nedohráli systém, tak jak bychom měli. Z toho pramenily naše ztráty. Soupeř chodil jeden na nulu, dva na jedna. Docela rychle Bosna náš náskok stáhla a šla přes nás. Probudili se jejich fanoušci a hnali je za vítězstvím.

Co říkáte na bouřlivou atmosféru v Bosně?

Byla fantastická. Hala byla skoro plná. Nepamatuji si, kdy jsem zažil podobnou atmosféru, byl to zážitek. Něco podobného bych si přál na každém basketbalu.

Jak vidíte duel s Litvou? Půjde ještě o kvalitnějšího soupeře, než je Bosna…

Soupeř to bude určitě lepší, byť na soupisce má hned několik neznámých hráčů. Ale Litva patří dlouhodobě ke špičce evropského basketbalu, bude to zkušenější soupeř než Bosna. Hrajeme ale doma a věřím, že diváci nám vytvoří super atmosféru a v ní chceme uspět.