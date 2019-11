První poločas Opavě nevyšel, v tom druhém jste soupeře doslova zašlapali do země…

Šlo o zápas dvou rozdílných poločasů. My jsme do něj vstoupili laxně, mysleli jsme si, že se to vyhraje samo, ale opak byl pravda. USK do toho vlétl s velkou energií, my se nestačili ani rozkoukat a celý poločas jsme dotahovali desetibodové manko. O přestávce jsme si některé věci vyříkali. Řekli jsme si, že se chytíme obranou a v útoku to přijde. Obrana skvělá, útok přes devadesát bodů, tak by to mělo vypadat pořád.

Dá se říci, že první půle kopírovala zápas ve slovinském Šenčuru…

Přesně tohle padlo v šatně, že se opakuje Šenčur. Nad tím se musíme zamyslet. Doma si nemůžeme dovolit takovéto výpadky.

V sobotu vás čeká derby v Ostravě, jak se na něj těšíte?

Mohu mluvit i za ostatní kluky, specificky tento zápas nebereme, hrajeme už řadu let za Opavu a mužstvo Nové huti je kromě Petra Bohačíka jiné. Je to utkání jako každé jiné, jedeme tam vyhrát, tečka.

Co vaše osobní letošní výkony? To je o basketbalové radosti. Letošní sezona proti té loňské je ve vašem podání jako nebe a dudy…

Nějak bych to nerozbíral. Daří se nám jak týmově, tak individuálně. Přál bych si, aby nám to vydrželo co nejdéle. Budu se opakovat. Je mi jedno, zda dám pět, deset nebo nula bodů. Pro mě je důležité, že vítězíme. Nyní máme dobrou šňůru a chceme ji udržet.

Cítíte nyní větší pozornost soupeřových hráčů vůči sobě?

Možná trošku, ale snažím se tomu nepřikládat nějakou váhu. Snažím se hrát to, co umím. Zatím mi to jde a snažím se z toho vytěžit maximum.

Může se ve vašich výkonech odrážet to, že odešel Radovan Kouřil, Radim Klečka je zraněný a vy téměř neslezete z palubovky?

Obě věci tomu nahrály. Ať už odchod Kuřky do Olomoucka, nebo zranění Radima. Musím hrát víc, přece jenom Lukáš Bukovjan se musí více v lize rozkoukat, sbírat minuty v béčku a v prvním týmu se snažit pomáhat, co to jde. Věřím, že jak se Radim uzdraví, síly se více rozloží a budeme nebezpečnější.

Basketbal: BK Opava - USK Praha

Nicméně na druhé straně jste kvůli absenci Radima musel do Šenčuru a přišel o setkání reprezentace, která vyrazila na fotbalovou Ligu mistrů do Edenu. Neviděl jste tak Barcelonu…

To tak bývá, nějak jsem se z toho nehroutil. Co jsem měl informace od kluků z repre, tak o nic velkého jsem nepřišel. Celý zápas stáli. Všechno má své „pro“ a „proti“, já toho nelituji. Opava je pro mě důležitá.