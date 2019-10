Byl to jeho zápas. Kapitán opavských basketbalistů Jakub Šiřina byl hlavním režisérem vítězství svého týmu v Kolíně. Slezané si v úvodním duelu sezony smlsli na domácím Geosanu, který porazili 96:67.

Jakub Šiřina - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Widenka

Slezané si od prvních minut sjednali na palubovce respekt. „Kolín byl pro nás velkou neznámou. Docela obměnil kádr. Proti nám ale chyběl jejich nejlepší hráč Adam Číž,“ začal utkání rozebírat opavský rozehrávač Jakub Šiřina. „Vyšel nám vstup do zápasu. Dali jsme do něj spoustu energie, navíc jsme měli slušné procento při střelbě z dálky. Šli jsme do trháku, který nás uklidnil,“ pokračoval jednatřicetiletý rozehrávač.