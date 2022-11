„Bylo to náročné. Do porodnice jsme dorazili v pátek v 15 hodin. Před manželkou smekám, předvedla velký výkon,“ řekl šťastný otec. Jméno juniora vybrala manželka. „Bylo jasné, že když to bude syn, tak bude Jakub. Nebylo to kvůli mně, manželce se tohle jméno líbí,“ pousmál se opavský kapitán.