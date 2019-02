Jakub Šiřina: Závěr zápasu jsme odehráli hlavou

Na co sáhl, to mu téměř vyšlo. Jakub Šiřina si v sobotu podmanil palubovku ostravského Tatranu. Jednatřicetiletý rozehrávač střílel ze všech pozic, a to úspěšně. Po zápase měl na kontě sedmatřicet bodů a tučným písmem se podepsal pod vítězství nad Novou Hutí v poměru 120:108.

Jakube, derby bylo pořádně divoké… Přesně tak. Trenéři na obou stranách nebudou spokojeni, protože padlo strašně moc bodů. Na druhé straně pro nás je to z hlediska útoku fajn, že jsme se konečně chytli. Doufám, že to přeneseme do dalších utkání. Naopak na obraně musíme zapracovat. Hrajeme v okleštěné sestavě, nemáme až na Vaška Bujnocha, který se vrátil po měsíci, vysokého hráče. Je třeba si lépe pohlídat útočné doskoky soupeře. Věřím, že se brzy vrátí do sestavy další kluci a budeme moci rotovat více hráčů. Vytvořili jste si dvacetibodový náskok, ale pak jste sbírali fauly, Ostrava se vracela do zápasu. Neměli jste obavy, že nakonec derby ztratíte? Ostrava začala hrát vabank, místy to byl zběsilý basketbal, nahoru dolů. V poslední čtvrtině jsme jim dali zbytečně čuchnout, ale vždy jsme dokázali najít odpověď a závěr si pohlídali bez nějakého většího dramatu. Vám osobně utkání vyšlo, bylo vidět, že vám Tatran sedí… Jsem rád. Nebyl bych šťastný, kdybych dal tolik bodů, ale prohráli bychom. Tím má vítězství pro mě ještě větší cenu. Musím pochválit Radovana Kouřila, že jsme to spolu ukočírovali. Troufnu si říci, že jsme hráli i chytře. Nebylo to naivní a lajdácké. Závěr jsme odehráli hlavou. Závěr jste dohrávali pouze v pěti lidech, neměl jste obavy, že přijde další faul a bude zle? Čtvrtou čtvrtinu dobře zvládli oba mladí hráči Štěpánek se Slavíkem … Poté, co se vyfaulovali Vašek Bujnoch s Honzou Švandrlíkem, tak jsem měl obavy, abychom nedohrávali ve čtyřech. Naštěstí nám to vyšlo. A k těm mladým? Je jenom dobře, že dostávají minuty. V pátek hráli za béčko a také předvedli dobré výkony.





O víkendu vás čeká Final 4 Českého poháru. Vítězství v Ostravě je určitě dobrou vzpruhou pro turnaj v Novém Jičíně… Je to tak. Musíme ale makat dál. Věřím, že ta pravá forma teprve přijde.

Autor: Roman Brhel