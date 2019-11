Jakube, s velkým přehledem jste zvládli derby. Čekal jste takový průběh?

Abych pravdu řekl, tak ne. Nová huť měla týdenní pauzu, věděli jsme, že do toho půjdou s velkou chutí a energií. My jsme byli dobře připraveni. Od začátku jsme makali a to byl hlavní faktor našeho vítězství.

Proti USK jste neměli dobrý první poločas, teď to bylo jiné…

Jak jsem řekl, od začátku jsme makali. Hráli jsme dobře v obraně. Naši pivoti dobře ubránili americkou posilu Holseye. Z pod koše se neprosadil vůbec, dával pro něj netypicky jen trojky. Úkol, který jsme si dali s obranou, byl splněn.

Jak vy jste si užil derby?

(usměje se). Užíval jsem si ho plnými doušky. Přispěli k tomu i naši skvělí fanoušci, kterých přijelo hodně a vytvořili nám téměř domácí atmosféru.

Vy jste bral derby nějak specificky?

Určitě ano. Přece jenom jsem ostravským odchovancem, na Tatranu jsem trénoval. Tento zápas je pro mě specifický. Přišli i kamarádi, vyhráli jsme, prostě fajn večer.

V Opavě hrajete i za béčko, tomu se ale moc nedaří, naposledy jste prohráli v Brně…

Ano, ale nebyli jsme kompletní. Chyběli nám dva klíčoví hráči - Lukáš Bukovjan s Kryštofem Vlčkem. První poločas ale špatný nebyl, pak rozhodla větší kvalita soupeře.

Na druhou stranu ale áčko vstoupilo do sezony parádně. Čemu to přikládáte?

Myslím si, že nám pomohly zkušenosti z Ligy mistrů, kde jsme schytali hodně těžké porážky. Jsme otřískaní a hladoví po úspěchu. Chceme všem ukázat, že patříme k absolutní špičce.

V týdnu čekají Opavu dva zápasy, a to ve Vídni a doma s Pardubicemi. Jak je vidíte?

Máme před sebou výjezd do Vídně, ale není až tak daleko, chceme tam vyhrát. Doma musíme být úspěšní. Pardubice porazíme, věřím, že divákům nabídneme kvalitní basket.