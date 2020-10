Jakube, máte za sebou další vítězný zápas. V čem lze hledat sílu Opavy?

Máme výbornou formu, daří se Kubovi Šiřinovi a zvedá celý tým. Navíc hrajeme dlouho pospolu a naše týmová hra předčí ostatní týmy a v tom je klíč našeho úspěchu.

Brnu jste toho moc nedovolili. Krom prvního koše jste celý zápas vedli…

Mají nový tým, potřebují se ještě sehrát. My jsme měli velmi dobrý vstup do zápasu. Trochu nás rozhodila druhá čtvrtina, kdy jsme dali jen deset bodů, k tomu jsme vyrobili snad osm ztrát. To nás trochu srazilo. Po poločase jsme se vrátili k naší hře a navázali na výkon z první čtvrtiny.

Jak moc vám komplikují život pauzy, které vyskakují kvůli covidovým karanténám?

Není to, na co jsme byli zvyklí. Ale tahle věc je nová úplně pro všechny, snažíme se na ni adaptovat a zatím nám tom vychází. Teď jsme hráli převážně doma, uvidíme, jak to bude vypadat na soupeřových palubovkách.

Ve středu vás čeká zápas v Nymburku. Jak vidíte šance Opavy na případný úspěch?

Uvidíme, zda se nám podaří vydržet na vítězné vlně. Bude to určitě zajímavý zápas, všichni se na něj těšíme.

Kromě Opavy ještě hrajete první ligu za Nový Jičín….

Je to určitě super na rozehrání, jen se to musí dát do harmonogramu s opavským áčkem.

V Novém Jičíně i trénujete, nebo pouze hrajete zápasy?

Vesměs co se mě týká, tak já tam hraju pouze zápasy.

Nový Jičín patřil v minulosti k pojmům na české basketbalové scéně. Pamatujete si vy osobně, kdy byl tamější basketbal nahoře?

Byl jsme úplně maličký, když tam tato slavná éra byla. Když ale vejdete do haly, cítíte chlór z vedlejšího bazénu, ale místní fanoušci basket stále milují, i když nehrají nejvyšší ligu, a to je super.