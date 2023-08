/FOTOGALERIE/ Mladecko - malá vesnice z Opavska - je od neděle známá v Evropě. Zásluhu na tom má teprve sedmnáctiletý čtyřkolkový závodník Jan Brhel. Důvod?

Jan Brhel se stal vicemistrem Evropy. | Foto: Se souhlasem Jana Brhla

Student opavské strojní průmyslovky zazářil v seriálu mistrovství Evropy. Na závodech v Estonsku, Polsku, Severním Irsku, Anglii a v českém Lokti pravidelně sbíral body. Skvěle mu vyšel i poslední podnik v Lokti a výsledkem byl titul vicemistra Evropy. Více bodů nasbíral pouze italský borec Patrick Turrini.

„Je to pro mě splněný sen a zároveň závazek do dalších sezon,“ svěřil se po úspěšném šampionátu Jan Brhel. Do Lokte jel mladý závodník s jasným cílem. „Po čtyřech podnicích jsem držel třetí místo. To jsem si chtěl ubránit,“ prozradil svůj záměr. V sobotu se mladeckému rodákovi zadařilo v předkvalifikaci. O den později přišly na řadu ostré boje. V prvním závodě Jan Brhel exceloval. Vyhrál ho stylem start – cíl. „Sedlo mi úplně všechno. Navíc starty jsou mou slabinou, teď to bylo jiné,“ pochvaloval si. Poslední jízda letošního šampionátu rozhodovala ovšem. „Nevyšel mi podle představ start. Podařilo se mi ale prokousat na pátou příčku. Ta mi nakonec vynesla celkovou stříbrnou medaili. Před sezonou jsem vůbec s takovým to úspěchem nepočítal,“ řekl skromně mladecký jezdec.

Basketbalový potěr Opavy měl soustředění v Krnově

Letošní podnik mistrovství Evropy se jel v pěti zemích. „Nejhůře mi bylo asi v Estonsku. Měl jsem nový stroj. Člověk si na něj musel zvyknout. Ladili jsme i jeho nastavení. Podařilo se mi vyjet sedmou pozici,“ pokračoval Jan Brhel v povídání.

Velkým zážitkem pro něj byly závody v Severním Irsku a Anglii. „Spojili jsme to i s poznávacím výletem, Anglie na mě udělala velký dojem. I závody měly své kouzlo. V Severním Irsku pršelo, což se promítlo i do kvality terénu. Byl opravdu obtížný. V Anglii mě zradil stroj,“ přiblížil mladý závodník jezdící na Yamaze. „Chtěl bych ještě poděkovat všem za podporu, hlavně mamce, bráchovi a taťkovi a také dvěma kamarádům Adamu Crmanovi s Alexem Šalkou,“ řekl ještě čerstvý vicemistr Evropy.

Sezona Honzu ale ještě nekončí. Před sebou má prestižní dvanáctihodinovku ve francouzském Pont – de – Vaux. „Pojedu v mezinárodním týmu. Tento podnik beru jako třešničku na dortu této sezony,“ poznamenal sedmnáctiletý závodník.

Pavilon už patří k chloubám Slezské nemocnice Opava

V dalším týdnu přijde na řadu český vrchol, a to mistrovství republiky. Do něj půjde Jan Brhel v roli favorita. „Bude další zajímavý závod. Těším se na to, že si zazávodím s mladším bráchou. Jirka jezdí skvěle, naposledy jsem mu dal jen sekundu. Určitě vyjede dobré umístění,“ věští Jan Brhel.

I když se stal vicemistrem Evropy a momentálně je nejlepším českým jezdcem, stavitelé národního týmu mu pozvánku neposlali. „Abych pravdu řekl, mrzí mě to. Ale s tím nic nenadělám,“ zakončil povídání úspěšný sportovec.