Fotbalové bleskovky z Opavska. Neček bez angažmá, Kováč v lize

Bronz z Kaplice byl pro Honzu zadostiučiněním, protože vážné zranění si přivodil právě v závodě mistrovství Evropy, který se jel v Lokti. „Bylo to těžké období. Musel jsem na operaci, nemohl jsem se pořádně hýbat. Pomohly mi ale rehabilitace v Olomouci,“ vrací se ke svým zdravotním problémům. Na návrat do sedla se těšil. Vyloučil i to, že by měl mít v hlavě nějaký blok. „Vůbec si to nepřipouštím. Mám speciální ortézu, která mi rameno chrání. Myslím si, že jedu ještě rychleji,“ pousmál se Honza Brhel. Před Evropou v Kaplici ho čekala ostrá zkouška ve francouzském Pont-de-Vaux, kde dojel ve velké konkurenci na desátém místě. „V první jízdě jsem bohužel byl nucen odstoupit ze čtvrté pozice kvůli technické závadě, ale ve druhé se zařadilo o něco lepé, kdy jsem se po špatném stratu probojoval na sedmou pozici. Kvůli utrženému přednímu plastu jsem ale musel do boxu to spravit a nakonec jsem si vyjel devátou příčku,“ vracel s k závodům v zemi Galského kohouta.

Podnik v Pont–de–Vaux je čtyřkolkářským svátkem. „Závody ve Francii jsou opravdu zážitek na celý rok. Nádherná atmosféra a také obrovská podívaná. Podívat se na spanilou projížďku městem bych opravdu všem doporučil, zajímavé je i muzeum čtyřkolek. Největší dojem na mě ale udělala česká hymna při představení jezdců,“ přiblížil Jan Brhel, který si zvyká na závodění v kategorii dospělých. V této sezoně ho čekají plážové závody ve Francii a několik podniků v Holandsku.