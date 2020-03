Honzo, během letošní sezony jste vídáván za mikrofonem v BK Opava, jak jste se k této práci dostal?

Pro mě se nejedná o práci. Na sportovních akcích, které s kolegy v Opavě a okolí pořádáme, na mě často padne role u mikrofonu, tak to nějak vyplynulo i v případě opavského basketbalu, který je pro mě velkou srdcovkou už řadu let. Letos před sezonou mě oslovilo vedení BK v čele s Kamilem Vajdou a řekli jsme si, že to nezávazně zkusíme a uvidíme. To je příčina mého současného komentování některých domácích zápasů. Znám se s mnoha lidmi, kteří se okolo basketu v Opavě pohybují, od přípravek až po A mužstvo, mám mezi nimi mnoho kamarádů, a tak mě tahle příležitost hřeje u srdce.

Jak si užíváte premiérovou sezonu jako moderátor?

Na basket v Opavě chodím pravidelně jako divák už od devadesátých let a nikdy by mě nenapadlo jako malého kluka, který za 5,- Kč seděl v nejvyšší řadě na hale Mařádkova, kde jsem s nadšením sledoval Vlastu Havlíka, Jirku Okáče, Vladana Vahalu a mnoho dalších českých i zahraničních hráčů, že se někdy posadím “na stolku” a budu mít možnost nějak víc načichnout opavským basketem, který je mi velmi blízký. Tohle je moje odpověď na vaši otázku, že si to užívám, a moc. Na druhou stranu opakuju, že se za moderátora nepovažuju, ale možná moje amatérská role za mikrofonem ve spojení s basketbalovým srdcem není většině divákům na obtíž.

Co nervozita, bojoval jste s ní alespoň na začátku?

Poprvé jsem měl mikrofon v ruce na palubovce, když jsme v Opavě na prvním zápase vítali členy úspěšné reprezentace, domácího „Czoudu a Šířu“ a nervozita pochopitelně byla. Nebyla však způsobena samotným vystupováním, ale spíše tím, že přesně vím za ty dlouhé roky v hale, kdo kde sedí, jak se jmenuje…je všude mnoho kamarádů a známých, tak spíše proto jsem se cítil trochu nervózně. A taky určitě tím, že i já sám, kdybych seděl na tribuně a najednou po mnoha letech přišel s mikrofonem někdo nový, tak přesně vím, jak bych se tvářil (usměje se).

Jste sportovec tělem i duší, nicméně spatra moderovat utkání nejde, člověk musí určitě něco načíst…Mám na mysli i basketbalová pravidla…

Já se za moderátora opravdu nepovažuju, ale když jsem se s vedením BK domluvil na spolupráci, určitě v tom hrálo roli, že basketbal jsem v minulosti hrál, když se v Opavě ještě pořádala např. letní liga, pak jsem pravidla částečně studoval v rámci svého studia na FTK UP a několik let i spolutrénoval s panem Cagašem v opavském klubu. Díky tomu základ v pravidlech mám. Dost mi však pomáhají i ostatní kolegové, kteří jsou přeci jen velmi zkušení v této roli u stolků zapisovatelů.

Jak se připravujete na zápasy? Kde hledáte informace o soupeřích nebo třeba i jednotlivých hráčích?

Snažím se vždy na každý zápas připravit, projít si webové a facebookové stránky našich soupeřů, také zjistit aktuální dění přímo v našem klubu a divákům vždy přinést i nové informace, které třeba do té doby nevěděli. I mě samotného to ve znalostech basketbalového prostředí posouvá dál.

Prožíváte hodně zápasy?

Samozřejmě. Kdyby tomu tak nebylo, tak by to jednak bylo poznat a dělat něco na 50 % - to není můj styl. Kromě toho, že u stolku sedím ve stejných ponožkách, ve kterých hrají naši hráči a tričku s logem BK Opava na hrudi, je pro mě úspěch domácích basketbalistů velmi klíčový. Vlastně vždy i s ohledem na spolupráci s diváky.

Přistihl jste se, že basket vnímáte během zápasu jako fanoušek?

Jasně. Na basket v Opavě chodím od roku 1995, tak to už člověk nikdy nevymaže. Ale samozřejmě se snažím krotit emoce, které ve své roli, např. při rozhodnutí rozhodčích, se kterými vnitřně někdy nesouhlasím, projevovat nemůžu.

Jak vnímáte opavského basketbalového fanouška?

Velmi dobře. Fanoušci na basketu v Opavě jsou velmi inteligentní. Už když se rozhlédnete po hale a vidíte, kolik malých dětí v ní je. To podtrhuje bezpečnost tohoto prostředí, které je absolutně nekonfliktní. Na zápasy chodí také mnoho vysokoškolsky vzdělaných lidí, dokreslují jedinečnou atmosféru opavské haly.

Dá se s fanoušky pracovat? Umí podle vás naslouchat?

Komentování zápasů chceme posouvat dál i včetně rozvinutí spolupráce s diváky. Stupňujeme to spíše postupně, protože i já se přiznám, že kdyby přišel na halu někdo nový a začal měnit všechny zaběhnuté zvyklosti, neměl by i u mě na růžích ustláno. V posledním zápase proti Kolínu diváci reagovali výborně a ruku v ruce to vygradovalo 4. čtvrtinou, kdy se zvedli i naši hráči a ve skóre soupeřům odskočili.

Který zápas jste si nejvíce užil? Který vás nejvíce vtáhl?

Užívám si každé utkání, ovšem role s mikrofonem u palubovky je úplně jiná než ta fanouškovská na tribuně. Přiznám se, že prožívám sportovní výkon našich hráčů, ať hrají proti prvnímu či poslednímu.

Troufl byste si třeba dělat speakra na první fotbalové lize?

Přiznám se, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlel a nikdy taková nabídka nepřišla. V současné chvíli je pro mě opavský basketbal srdcovou záležitostí.

Jak vnímáte současné postavení Opavy v tabulce?

Našim hráčům se v letošní sezoně velmi daří. Přišlo samozřejmě několik nepodařených utkání, ale všichni jsme jen lidi a ne stroje a drobné výpadky se občas dějí. všichni si musíme uvědomit, že naše lavička není příliš široká, často ještě zúžena zraněními, někteří naši hráči tráví reprezentační přestávku právě kempy a utkáními s reprezentací… tohle vše je potřeba vyzdvihnout k aktuálnímu postavení BK Opava v tabulce.

Co říkáte na stávající situaci jako sám velký sportovec, kdy se vše ruší?

Tohle období je velmi obtížné asi pro každého člověka, protože zasahuje do běžného života. Není to už jen o tom, že diváci nemohou jít na sport, ale sportovní i jiné akce jsou zrušeny, stejně jako tréninky větších skupin atd…. Co se týká basketbalu a případného sportovního úspěchu domácího klubu, tak věřím, že je ještě vše otevřené, i když byla KNBL zatím přerušena. Nejvyšší liga žen již byla předčasně ukončena, my však čekáme, jak se bude situace vyvíjet u mužů. Dnes např. i některé kluby vzhledem k uzavření hranic pustily několik zahraničních opor do mateřských zemí. Pevně věřím, že situace kolem aktuální nákazy zanechá co nejmenší jizvy nejen na opavském sportu.

Osobně určitě bez sportu nezůstanete…Kolo, brusle…určitě se pojedete provětrat ven….

No… lyžařská sezona byla díky aktuální situaci předčasně ukončena, tak mě to samozřejmě táhne na kolo, brusle atd… Ovšem i tyhle aktivity jsou zasaženy… Měli jsme společně s 15 členy mého týmu LUIGINO odjet v dubnu na jednu z největších akcí v Evropě, na berlínský půlmaraton. Ten byl před pár dny také zrušen, kdy po nás (cca 2000 bruslařů) běží 37 000 běžců. Tady v Česku rušíme tréninky i další akce.Aktuálně je mi nejbližší sportovní aktivitou kolo, a to jak horské, tak silniční…. Snad nám s příchodem jara aktuální virová situace ukáže svou přívětivější tvář.