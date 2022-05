Honzo, v neděli jste krotil tři tisíce skvělých fanoušků, jaké to bylo? Famózní! Já bych neřekl, že fanoušky musím krotit. Dost s opavským kotlem spolupracujeme, spíš se snažím trošku vyburcovat halu a lidi, kteří té atmosféře zatím úplně nepropadli. “Opavský fanoušek” je inteligentní a velmi náročný, ale plné tribuny takových srdcařů je něco neskutečného. Hala je teď na finálové zápasy vyprodaná za půl dne a to je něco nevídaného.

Dá se říci, že to byla nejlepší atmosféra, kterou jste v opavské hale zažil?

Stoprocentně ano. Znám tuto atmosféru samozřejmě z minulých let, protože na basket chodím zhruba od svých třinácti let, bože, to je doba (smích). V této mojí roli na hale to je samozřejmě poprvé.

Je vidět, že jste si získal fanoušky na svou stranu. Hodně spolupracují….

Pokud to tak navenek vypadá, tak mě to moc těší. Komentovat zápasy v Opavě je pro mě svátek a dvouhodinový celkový reset hlavy se všemi každodenníma starostmi. Ne všem moje hecování nemusí sedět, na někoho je to málo, na někoho zase moc, ale procento těch negativních ohlasů, které se ke mně dostanou, je minimální a za to jsem rád. Naši fanoušci jsou úžasní, jak reagují na mnoho podnětů. Na jednotlivé hráče, na to, jak přijali za svého Matthiase, Keenana, nebo když na palubovku na pár minut naskočí Kryštof Kavan. Z toho mi běhá mráz po zádech.

Co váš hlas? Byl poznamenám po neděli nějakými následky?

Trošku asi ano. Ale hned na třetí finále v Nymburku jsem ho zase nakopnul a s našimi fanoušky jsme zcela vymazali domácí diváky, kteří zápasu jen přihlíželi.

Je něco jiné moderovat finále než ostatní zápasy play off?

Řekl bych, že je to srovnatelné s jinými zápasy play off, Ale letošní finále má něco navíc, něco víc visí ve vzduchu. Asi bych řekl emoce. Jak na palubovce, tak v hledišti. Třeba v domácím zápase s Nymburkem jsem se v 1. čtvrtině musel přidržovat stolu, jak jsem byl v laufu, abych sebou nepraštil, a na konci jsem už zase na stole stál.

Cítíte nervozitu před plnou halou?

Nervozitu bych neřekl, spíš trošku odpovědnosti. Za těch mnoho let už vím, kde kdo v hale sedí. Tak spíš něco nepokazit. Pro mě je zcela zásadní přístup lidí v hledišti. Za poslední utkání je víc a víc zjevné, že do ostatních hal v republice chodí diváci, ale v Opavě fanoušci! Myslím, že to zaznamenala už celá republika. Jsem na naše fanoušky hrdý.

Co říkáte na to, že Opava v letošní sezoně dokázala Nymburk porazit?

Je to něco, na co jsme tady v Opavě dlouho čekali. Kluci si to moc zaslouží a “opavský fanoušek” taky. S některými hráči se potkávám i mimo halu a tihle skromní dříči si tyto úspěchy moc zaslouží.

Jaká byla z pohledu vaší osoby letošní sezona?

Ještě neskončila (usměje se), ale doposud velmi úspěšná. Nebýt mého podzimního zranění, když jsem na utkání koukal a psal přípravy na zápasy pro komentátory z nemocnice, později z domu, zmeškal jsem také první výhru nad Nymburkem i Šířovu rozlučku, tak by to bylo ještě o něco lepší. Teď je tady ale finále a celá hala na nohou. Vše zlé je zapomenuto. Jsem rád, že můžu být drobnou součástí tohoto kolotoče.

Uvidíme vás za mikrofonem i v příštím ročníku?

To není otázka na mě, ale spíš na vedení klubu. Pokud o mě bude zájem, rád budu hrdou součástí BK Opava.