Hráč s pestrým životopisem a zkušenostmi z USA působí v Opavě druhým rokem. Slezskou metropoli si zamiloval. Rád si vyrazí na fotbal se svým parťákem Kryštofem Vlčkem.

Opava odehrála další povedené utkání. Slušná divácká návštěva, k tomu deváté vítězství v sezoně, ale nerodilo se lehce…

Byla to těžká výhra. Na druhou stranu diváci si užili zápas, který byl vyrovnaný. Tím to nechci zakřiknout, ale přeji si, aby to tak pokračovalo a nám vše šlapalo dál jako nyní.

Co podle vás rozhodlo zápas se Svitavami?

Šířa opět předvedl super výkon. Někteří jsme se k němu přidali. Když už byl unavený, snažili jsme se dělat všechno pro to, aby to nestálo jen na něm. Výborně jsme zvládli druhou čtvrtinu, ve které jsme soupeři odskočili.

Svitavy ale hrály hodně nepříjemně, což dokázaly už v první čtvrtině, kdy byly hodně koncentrované a šly jim systémy…

Mají zkušený tým. Není lehké je odrazit. Šli jsme do trháku, ale dokázaly ho stáhnout, nicméně pořád jsme si drželi náskok a bylo to v pohodě.

Co váš osobní výkon, nedávno jste si stěžoval, že vám to nepadá z dálky…

Něco mi tam spadlo, ale nemohu hned chtít všechno, například dát pět trojek. Jsem spokojený, přeji si, aby to tak pokračovalo a třeba se i zlepšilo.

V tabulce vám patří druhá příčka, prohráli jste jen s Nymburkem, nicméně trenér Czudek tvrdí, že stále to není ještě ono…

(usměje se).Asi každý trenér tvrdí, že to není nikdy ono. Zatím to ale jde. Měli jsme silné soupeře doma. Další část soutěže z tohoto pohledu bude těžší, kdy máme ty silné venku. Každopádně musíme trenéra poslouchat, aby to ono bylo.

Příprava nevyšla Opavě podle představ, a to včetně generálky. V čem přišel podle vás zlom v sezoně?

Všechno si sedlo. Šířa to táhne, my se mu snažíme sekundovat a jde to. Snad nepřijde nějaká krize.

Loni jste hráli Ligu mistrů, avšak diváci nechodili. Nyní je to jiné…

Je to tím, že se nám daří a vyhráváme.

Jak jste se zabydlel v Opavě?

Aklimatizoval jsem se dobře, hodně mi pomohl asistent Kryštof Vlček. Celkově v Opavě dělají basketbal dobře. První rok byl skvělou zkušeností. Chci týmu pomoct k lepším výsledkům.“

Často býváte viděn na zápasech Slezského FC Opava…

Fotbal mám odmalička rád. V Opavě si nenechám žádný zápas ujít, samozřejmě pokud se mi to nekryje s basketem.“

Pocházíte z Plzně, komu fandíte, když hraje s Opavou?

Opavě a Plzni, a když hrají spolu, tak dobrému fotbalu.