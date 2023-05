Na kvalitně obsazeném mezinárodním turnaji v Bratislavě se představili basketbalisté opavské jedenáctky. Na Slezany čekaly tři zápasy, které byly pro výběr trenéra Marcela Faula velmi cennou zkušeností.

Opava startovala na turnaji v Bratislavě | Foto: BK Opava

„Pro tento ročník 2012 to byla první zkušenost, kdy kluci vyrazili na turnaj i se spaním a většina z nich bez rodičů. Od toho se odvíjely první dva zápasy,“ začal se ohlížet za turnajem opavský trenér Marcel Faul. „Než jsme se stačili pořádně rozkoukat, nabrali jsme bodové manko. I když jsme zlepšovali, výsledek se nám otočit nepodařilo,“ poznamenal trenér BK Opava. „V neděli jsme proti srbskému týmu podali nejlepší výkon, na vítězství to ale nestačilo. Soupeř byl individuálně lepší. Pro kluky to byla ale výborná zkušenost, přece jenom se srbským týmem nehrajte každý den,“ zakončil Marcel Faul.

Výsledky

BSC Bratislava – BK Opava 52:30 (25:6, 37:14, 50:18)

Body Opavy: Měch Štěpán 8, Šimetka František 6, Tůma Daniel 4, Čandas Max 3, Svoboda Matěj, Faul Tobias, Kubík Štěpán po 2.

Bratislava – BK Opava 45:34 (18:10, 20:22, 31:29)

Body Opavy: Faul Tobias 7, Šimetka František, Tůma Daniel po 6, Čandas Max 5, Kuffa Petr 3, Matušek Ondřej, Kubík Štěpán po 2.

BK Opava – KK Petrovgrad 38:54 (11:13, 19:31, 33:43)

Body Opavy: Faul Tobias 12, Matušek Ondřej 6, Čandas Max 4, Kubík Štěpán 3, Tůma Daniel, Kuffa Petr a Šimetka František po 2, Měch Štěpán 1.