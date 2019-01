Opava - Pravděpodobně nejšílenější závodní víkend má za sebou jezdec stáje JK Opava-Kateřinky Jiří Hruška. Na Ptýrově ve Velké ceně Kolína sice oslavil vítězství, ale věci, které tomu předcházely, by nejspíš z paměti rád vymazal.

Ptýrovský areál v sobotu podvečer čelil doslova apokalypse. Přihnala se obrovská větrná smršť, která nejdříve shodila všechny překážky na parkuru a pak převrátila jednu ze čtyř mobilních stájí, v nichž se v tu chvíli nacházelo asi čtyřicet koní. Všichni se rozutekli po okolí. Koňařský horor toto slovní spojení by celou situaci nejspíš vystihlo nejlépe.

„Lidé a koně se naštěstí dostali v pořádku ven. Podle dostupných informací nebyl nikdo zraněn. Můžu naprosto upřímně říci, že jsem nikdy nic podobného na vlastní kůži nezažil. Byl to opravdu děsivý pohled. Vím, že před dvěma lety se něco takového stalo v Maďarsku. Tam to ale dopadlo tragicky. O život přišli někteří koně," rozvykládal se o víkendové Velké ceně Kolína její pozdější vítěz Jiří Hruška.

Došlo k narušení sobotního programu, který pro mnohé sloužil i jako příprava na hlavní závod. Kateřinskému oddílu se naštěstí podařilo včas přesunout všech svých sedm koní do bezpečí. „Měli jsme je ve vedlejší stáji. Odvedli jsme je do haly. Smršť byla skutečně silná. Hovořilo se i o menším tornádu," pokračoval elitní jezdec JK Opava-Kateřinky.

Spolupráce všech přítomných

Splašení koně nakonec neběhali jen po ptýrovském areálu, ale někteří se dostali mnohonásobně dál. Například klisna Cornada-K vedená Jiřím Papouškem byla nejdéle pohřešovaným zvířetem. Nakonec se ji povedlo najít asi dvacet kilometrů od Ptýrova.

„Cornadu-K našli asi půlhodiny před setměním," upozorňoval Jiří Hruška. Konkrétně v tomto případě je zajímavostí, že traumatický zážitek se nijak zvlášť neprojevil na celkových výsledcích. I přes veškeré problémy ze sobotního odpoledne a večera si společně s Jiřím Papouškem v sedle vyskákala v hlavním závodě slušné desáté místo.

„Pro koně to nebylo vůbec jednoduché, ale na výkonech se to v nějaké velké míře neprojevilo," pokračoval.

Většina přítomných se za silného poryvu větru zachovala pohotově. Přidržovaly se zbylé stany plné koní a povedlo se pochytat skoro všechna uteklá zvířata. Velký vstřícný krok udělali i jezdci, kteří to neměli do areálu daleko anebo v neděli už nešli na start. Okamžitě uvolnili své boxy a odjeli domů, aby vznikl prostor pro potřebné. I díky včasné a správné reakci pořadatelů, jezdců a návštěvníků se nikomu nic nestalo.

Už se pomalu chystá na Litomyšl

Nepříjemné sobotní události naštěstí neměly vliv na nedělní představení Mr. Voxe Agromarket H+B, s nímž skákal Jiří Hruška. V hlavním závodě si vedl znamenitě. Díky bezchybnému základnímu kolu i finále parkuru T* s výškou překážek 145 centimetrů si došel pro vcelku pohodové vítězství.

„Neviděl bych to tak, že jsme byli úplně suverénní. Stačilo zavadit o jednu kládu a mohlo to být jinak. Stálo při nás i štěstí. Je však pravda, že Mr. Vox od jara skáče ve výborné formě a v Ptýrově to jenom potvrdil," připustil hrdý jezdec.

V rámci letošní sezony Českého skokového poháru se na bednu postavil vůbec poprvé. V Martinicích skončil šestnáctý a při Velké ceně Brna byl klasifikován jako sedmý. Minulý podnik v Ostravě musel být kvůli špatným klimatickým podmínkám zrušen. „Je výborné být na stupních vítězů. Další závod absolvujeme za necelé dva týdny v Litomyšli. Soutěžit bude několik našich koní, takže doufám, že se popereme o co nejlepší výsledky," zakončil své povídání Jiří Hruška.

Petr Dušek