„S aktivním hraním jsem už skončil, ale je možné, že ještě na pár zápasů naskočím,“ řekl Jiří Dihel. „Jsem na soupisce Basketu 2010 a pokud to klukům nepůjde, slíbil jsem, že bych od ledna 2022 na tři, čtyři měsíce naskočím, abych pomohl,“ prozradil zkušený pivot. „Pak definitivně skončím,“ doplnil čtyřiatřicetiletý basketbalista.

Po konci v Opavě zamířil odchovanec opavského basketbalu do nižší soutěže ve Francii. Další kariéru mu zastavilo zranění. „Mám třikrát operované koleno, chybí mi v něm vazy. Chodil jsem přes bolest, na žádnou velkou hru to už nebylo,“ přiznal Dihel.

Momentálně pracuje jako dozorce v opavské věznici. „Nestěžuji si, práce mě baví,“ podotkl odchovanec opavského basketbalu. „Samozřejmě, že hýbu se pořád. Chodím si zaběhat, vše na amatérské úrovni,“ řekl ještě.

Na svou kariéru rád vzpomíná. „Basketbal byl mým životem. Vzpomínám na rád na své začátky, na to jak jsem přišel v sedmnácti do kabiny opavského áčka. Splnil se mi tím můj velký sen,“ vyznal se Dihel.

„Podařilo se nám postoupit do nejvyšší soutěže, ve které jsme se zabydleli,“ pokračoval v povídání opavský rodák. Pod vedením trenéra Petra Czudka byl u toho, když opavský tým urval v lize bronzové medaile.

„V té sezoně jsem toho kvůli zranění moc nenahrál, ale medaili mám. Nikdy nezapomenu na skvělou partu, která se v kabině utvořila,“ zdůraznil Dihel.

I když nehraje, tak z basketbalového dění nevypadl. „Basketbal sleduji, a to hlavně na internetu. Když mi to umožní čas, vyrazím do haly. Opavě fandím a fandit bude, je to moje srdcovka. Musím přiznat, že když jsem v hale a koukám na kluky, tak mi hraní chybí,“ přiznal.

Současná Opava mu dělá radost. „Krásně se na Opavu kouká. Mám z toho obrovskou radost. Za mě má tým na finále,“ přidal Dihel další postřeh. K tomu, zda mají Slezané na to, aby naháněli Nymburk, odpověděl: „Nymburk je podle mě stále ještě někde jinde, ale doma ho může Opava klidně přehrát. Už se na tuto konfrontaci těším.“

Opavský tým letos nasadil do hry švédského pivota Mattiase Markussona, 221 centimetrů vysokého borce. „Určitě skvělý tah. Opava se tím posunuje na vyšší level. Za mě to může být hvězda ligy,“ dodal Dihel.

Jak již bylo zmíněno, s hraním definitivně končí. Nabízí se otázka, co trenérská dráha? „Abych pravdu řekl, trénování mě neláká,“ zakončil povídání Jiří Dihel.