V posledních třech zápasech dostal opavský křídelník Jiří Štěpánek na palubovce docela prostor. V poháru proti Hradci Králové patřil k hráčům, kteří měli prsty v obratu skóre.

Jiří Štěpánek | Foto: DENÍK / Petr Widenka

Zahrál si i proti řeckém PAOKU, s Pardubicemi strávil na palubovce něco okolo jedenácti minut, ve kterých zaznamenal pět bodů. Porážce 82:89 nezabránil.

Jirko, proč měla Opava proti Pardubicím tak katastrofální začátek?

Těžko říci. Před utkáním jsme si řekli, že musíme chodit na doskok, musíme mít neutrální míče, protože jsme byli v malé sestavě oproti Pardubicím. Pokud jsme chtěli pomýšlet na vítězství, musíme skákat, bojovat o tyto balony. Bohužel v úvodu zápasu se nestalo ani jedno. Několik neutrálních míčů, a to i v řadě po sobě, získal soupeř, my jsme se vyloženě jen dívali.

Do zápasu jste se ale dokázali vrátit a osmnácti bodové manko vymazat…

Začali jsme bojovat, bylo na nás vidět, že chceme s výsledkem něco udělat. Radovan Kouřil zahrál výborný zápas, hodně nás držel, i díky němu jsme vyrovnali. Bohužel, nakonec si výhru odvezl soupeř.

Na začátku třetí čtvrtiny to vypadalo, že můžete Pardubice dorazit. Nestalo se, proč?

Mohli jsme jít přes ně, doufal jsem, že vyhrajeme. Nedokáži říci, proč se nám to nakonec nepovedlo.

Pojďme k vaší osobě. Od poháru s Hradcem Králové, který se vám povedl, jste začal najednou sbírat větší porci minut…

Jsem vděčný, že prostor dostávám, že si mohu zahrát. Určitě bych to nepřisuzoval jen duelu s Hradcem Králové, podle mě až tak dobrý nebyl. Jsme v malém počtu, tak kdo jiný, by už měl hrát.

S Pardubicemi jste sice prohráli, ale ukazuje se, že když budete kompletní, mohlo by to jít. Navíc budete obohaceni o zkušenosti z Ligy mistrů…

Doufám, že to zúročíme. Věřím, že konečný posezonní výsledek bude o dost lepší, než ten aktuální.

Náročný lednový program vyvrcholí středečním zápasem v Tenerife. Už cítíte úlevu, že končí daleké cestování a hodiny trávené na letištích?

Je to tak. Budeme mít větší prodlevy mezi zápasy. Budeme mít větší prostor na regeneraci a věřím, že se to promítne i do výsledků v lize.

Jak vy osobně vnímáte účast v Lize mistrů?

Je to pro mě ohromná zkušenost, ale dost jsem toho vynechal. Je strašná škoda, že jsme si o nějakou tu výhru nepřipsali navíc.