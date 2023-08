/FOTOGALERIE/ Milovníci parkurového skákání si v kalendáři zatrhnou čtvrtek 17. až neděli 20. srpna, kdy mohou sledovat výkony rekordně vysokého počtu jezdců a koní. Areál Jezdeckého klubu Opava -Kateřinky jim připravil řadu soutěží, které vyvrcholí v neděli od 14.30 hodin prestižní Velkou cenou Opavy.

JK Opava - Kateřinky,parkurové skákání. | Foto: Deník/Petr Widenka

Čtyři rámcové soutěže začnou ve čtvrtek na překážkách od 90 do 125 cm a v pátek budou na programu už kvalifikační soutěže pro Amateur tour, juniorské soutěže a vrcholem bude soutěž na výšce 135 cm. V sobotu program začíná parkurem, vysokým 120 cm a dalšími kvalifikacemi juniorské soutěže, finálem soutěže U 25 a parkurem, vysokým 140 cm. V neděli začínají soutěže na výšce 130 cm, finále Amateur tour a finále juniorské soutěže. Děti se v sobotu i v neděli mohou povozit na ponících a před Velkou cenou budou pokřtěna letošní hříbata z chovu pořadatelského Jezdeckého klubu Opava – Kateřinky. Vrcholem bude od 14.30 hodin hlavní soutěž Cargo Hortim Velká cena Opavy.. Jezdci na koních budou zdolávat překážky na parkuru, který jim už po třetí na Velké ceně postaví osvědčený Roman Drahota.

Do této prestižní soutěže, která je součástí Českého skokového poháru, je přihlášeno osmatřicet koní. Moravskoslezský kraj budou reprezentovat Marek Klus, Marek Hentšel, Radek Šidlo, Kateřina Matušková a čerstvá mistryně ČR Lucie Strnadlová. Pozornost diváků se bude upínat hlavně k domácímu borci Jiřímu Hruškovi, který bude soutěžit se zkušenou desítiletou Reiky a osmiletétým holandským valachem Phenix van Noordhevelt. O vítězství bude rovněž usilovat loňský vítěz Velké ceny Ondřej Pospíšil nebo účastník OH v Tokyu, MS v dánském Herningu a ME Vladimír Tretera s koněm Gangsterem Noodevelt, v jehož sedle všechny uvedené závody absolvoval.Ze Slovenska přijede vítěz letošní VC Olomouce Igor Šulek se svým nejlepším koněm Wavo Aramis a mladý jezdec Matěj Marčok. Z Polska se dostaví početná ekipa z klubu LKJ Ochaby s celkem patnácti koňmi a mezi jeho zkušené jezdce patří Aleksandra Ryt a Roxana Gajdzik. (jih)