Patřil do skupiny zraněných hráčů, nyní zkušený pivot Martin Gniadek hlásí návrat na palubovku. Poraněné pravé rameno už má v pořádku.

„Trénuji naplno, chodím do kontaktu, mělo by to být dobré,“ hlásí osmadvacetiletý pivot. „Je pravda, že ještě cítím bolest, ale věřím, že ta brzy odezní, stejně tak má opatrnost,“ je optimistou opavská opora.

Jedno hektické období opavským basketbalistům skončilo, a to čtrnáct zápasů v Lize mistrů a pouť Českým pohárem. „Pohár nám vyšel, na první medaili jsme sáhli. Věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo,“ pousmál se.

Velmi vhod přišla opavskému týmu reprezentační přestávka. „Byl to dar z nebes, brali jsme ji všemi deseti. Dali jsme se dohromady, odpočinuli a potrénovali,“ pochvaluje si Martin Gniadek. „Navíc se nám vyprazdňuje i marodka. Až na Luďka Jurečku bychom měli být kompletní, tedy i s Kubou Šiřinou,“ podotýká odchovanec ostravského basketbalu.

Jelikož trenér Petr Czudek si plní reprezentační povinnosti, má tým pod velením jeho asistent Kryštof Vlček. „Není to poprvé, co Čouda je s nároďákem. Pro nás je to změna. Kryštof se snaží dělal tréninky soutěživě, a to nás baví,“ chválí svého loňského spoluhráče.

Basketbalistům začala nadstavbová část soutěže. V ní už jeden zápas odehráli. Na pardubické palubovce padli s domácí Beksou, přitom se jim podařilo vymazat sedmnáctibodové manko. „Tento zápas nám výsledkově nevyšel. Nechci se kluků zastávat, ale hráli jsme v okleštěné sestavě. To se projevilo. Jsem si jistý, že kdybychom byli kompletní, nebo byl i Šířa, tak vyhrajeme,“ zvedl prst Martin Gniadek.

Opava je aktuálně zakempovaná na sedmém místě, což je příčka, která ji posílá do předkola play-off. „Bude to těžké se v tabulce posunout výše, ale tragédii bych z toho nedělal. Už několikrát jsme si dokázali, že hrát se dá s každým. Chceme medaili i z ligy,“ řekl rázně jeden z nejlepších pivotů soutěže.