„Konkurence byla silná. Turnaje se zúčastnilo téměř osmi stovek závodníků ze sedmi států Evropy,“ řekl opavský trenér Ondřej Libo. Opava měla v akci sedmnáct judistek a judistů. Bronz vybojovali Jan Kupčík, Kája Hulová a Veronika Čechová. Stříbro si odvezla Zuzana Manová a nejcennější medaili bezkonkurenčním výkonem vyhrál Viktor Schindler. Těsně pod stupni vítězů a to díky prohře o bronz skončili Dudys, Scholzigová, Hula, Kostřibová.

Judisté Slezanu Opava pokračují v intenzivním tréninku a pilně se připravují na blížící se letní olympijské hry mládeže, které proběhnou v termínu 24. - 28. 6. 2019 v Liberci. Na této velkolepé sportovní akci budou Moravskoslezský kraj v judu reprezentovat hned tři zástupci Slezanu Opava a to Václav Novobilský ve váze do 42 kg, Emma Scholzigová ve váze do 48 kg a Zuzana Manová ve váze do 52 kg.

„Soutěž týmů bude probíhat v bojích a to vždy ve čtyřech váhových kategorií dívek a čtyřech váhových kategorií chlapců,“ doplnil Libo. (šim)