/FOTOGALERIE/ Tomu se říká úspěch! Judistka Karolína Hulová ovládla mistrovství republiky mladšího dorostu. Všechny své soupeřky porazila před časovým limitem a stala se po zásluze republikovou šampionkou. Opavský Slezan měl ve hře ještě Daniela Lazeckého.

Karolína Hulová má zlato | Foto: Slezan Opava

„Velké naděje jsme dávali do Viktora Schindlera, ten ale nakonec kvůli zdravotním problémům na šampionát neodcestoval,“ řekl trenér opavských judistů Ondřej Libo.

Viktorův oddílový kolega Daniel Lazecký ale na republice nechyběl. „Daniel Lazecký, který celý rok v rámci českých pohárů bodoval a pravidelně získával medaile, byl na turnaji nasazen jako druhý nejvýše,“ poznamenal trenér Slezanu. Mladý judista se po třech výhrách probojoval až do semifinále, kde podlehl pozdějšímu vítězi Otevřelovi a následně zaváhal i v boji o bronz. „I přes to, že z posledního turnaje v roce odjíždí bez medaile, byla jeho letošní sezóna dostatečně úspěšná na to, aby byl pro příští rok zařazen do širšího výběru dorostenecké reprezentace,“ řekl na adresu mladého svěřence Ondřej Libo.

Karolína Hulová se představila ve váhové kategorii do 52 kg. „Letošní sezona Karolíny připomínala houpačku. Přicházely v ní pády i úspěchy. Během roku absolvovala řadu náročných tréninkových srazů jak v republice, tak zahraničí,“ podotkl Ondřej Libo. „Načasování stoprocentní formy však přišlo v pravý čas. Karolína ve všech čtyřech zápasech porazila své soupeřky před časovým limitem a stala se tak pro letošní rok zaslouženě mistryní republiky,“ zakončil s pyšným tónem v hlasu trenér opavských judistů.