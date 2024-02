Velký judistický svátek bude v sobotu hostit víceúčelová hala v Opavě. Místní Slezan totiž pořádá mezinárodní turnaj v judu, který je zároveň Slezským pohárem. Divákům se představí více než pět stovek judistů ze čtyř zemí.

Do Opavy se sjedou nejlepší judisté | Foto: Judo Opava

Své síly ve víceúčelové hale poměří mladí sportovci ve věku od 8 do 15 let, a to z České republiky, Slovenska, Polska a Ukrajiny. „Dlouhodobě se jedná o velice oblíbený turnaj, na který se sjíždějí judisté z celé republiky i zahraničí. Tak jako každý rok, i letos si ti nejúspěšnější závodníci odvezou nádherné medaile a oddíly s největším počtem medailí zlaté poháry pro vítěze,“ řekl za organizátory Ondřej Libo. „Jelikož se jedná již o 32. ročník, mnoho trenérů i rozhodčích si dobře pamatuje, jak na tomto turnaji začínali, právě jako nynější mladí sportovci,“ doplnil člen Slezanu Opava.

Pro závodníky z Moravskoslezského kraje ve věkové kategorii U14 je Slezský pohár v jedním z pěti nominačních turnajů pro postup na listopadový přebor České republiky.

První vážení je na programu v 8 hodin ráno. První soutěže startují o dvě hodiny později.