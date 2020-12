/FOTOGALERIE/ Během rozehrané sezony sáhla basketbalová Opava k posílení hráčského kádru. Do slezského týmu zamířil křídelník Juraj Páleník. Mládežnický reprezentant Slovenska začal nový ročník ligy v Ostravě, ale s klubem předčasně rozvázal kontrakt. Trenér Petr Czudek dává nové akvizici slušný prostor. Například proti ústecké Slunetě odehrál dvacetiletý basketbalista čtrnáct minut, během kterých si připsal šest bodů a tři doskoky. Opava vyhrála 93:75.

BK Opava - USK Praha | Foto: Deník / Petr Widenka

Ústí jste porazili, ale rozhodně to nebylo pro Opavu jednoduché utkání.

Byl to zápas nahoru dolů. Měli jsme dobrý vstup do utkání. Hned jsme si vytvořili desetibodový náskok, pak přišla druhá vlna, náš výkon šel trochu dolů. Soupeř měl za první poločas dvanáct útočných doskoků, a to je moc. Podařilo se nám ale soupeřovy hráče odstavit. Myslím si, že rozhodly zkušenosti Jakuba Šiřiny a ostatních hráčů. Vyhráli jsme i bez Filipa Zbránka, což si myslím, že je docela dobrá vizitka, protože on je jednou z hlavních částí týmu. Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak až bych to nebral. Musíme se poučit z chyb, které jsme dělali, hlavně v obraně.