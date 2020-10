V Ostravě se uskutečnil nadstavbový turnaj celostátní soutěže superligy žákyň v softballu. Byl vypsán pro nejlépe umístěná družstva po základní části z obou divizí Morava a Čechy. Do bojů zasáhla družstva pražské Krče (Eagles Praha), ostravských Arrows, opavského Hitu a Piranhas Beroun.

Opavské softbalistky | Foto: Externista

„Sobota probíhala, řekl bych, standardně, nervozita z kvalitního pražského celku udělala své a hned v první směně jsme po sérii hrubek v obraně dostali maximální nadílku šesti bodů. Nevzdali jsme se, a zápas tak nakonec skončil 6-7. Srovnávací bod byl blízko, ale již nebylo v našich silách ho získat,“ začal o turnaji hovořit opavský trenér Zdeněk Mateřanka. „Každopádně tato srdnatost se nám v neděli bohatě vyplatila. Další soupeř z Ostravy využil našeho rozpoložení po těsné prohře a deklasoval nás poměrem 3-11. Neděle už byla z jiného soudku, na úvod holky při rozcvičce naladily na TikTok a předvedly několik úžasných sestav a hned v prvním zápase jsme favorizovanému pražskému celku porážku vrátili (9-4) a s očekáváním šli na našeho oblíbeného soupeře z Ostravy,“ hovořil dále trenér opavského družstva. Jenomže historie se opakovala. Holky z Opavy se srdnatě rvaly o výhru a ještě v půlce zápasu vedly. „Nicméně pak došlo k opakování něčeho, co už se nám jednou ve finále naší soutěže přihodilo, a zápas nabral velmi nefér směr. Bylo mi jich líto, ač jsem se je snažil bránit, jak jsem mohl, nebyl jsem úspěšný a po zápase jsem se jim z daného vývoje aspoň snažil dát poučení do budoucnosti. Ani tento nepříjemný zážitek však nemohl zkazit naši radost,“ podotkl Mateřanka a pokračoval: „Výkon byl parádní, výsledek úžasný, umístili jsme se na druhém místě v ČR po základní části soutěže. Jsem velmi pyšný, že se oddíl z malé Opavy poměřuje úspěšně s velkokluby České republiky, a to s týmem s věkovým průměrem pod 11 let v soutěži třináctiletých. Jsme v soutěži první rok a na tento výsledek bych si před sezonou nevsadil pětník. Dovolte mi výzvu nakonec. Softball je úžasný kolektivní sport pro holky. Máme velmi kvalitní tým směřující na mistrovství ČR s cílem jej příští rok vyhrát. Potřebujeme kádr doplnit dívkami ročníku 2008 a 2009, uplatnění najde až deset dívek.“