Zářil ve své trojkové disciplíně, když z osmi pokusů proměnil hned šest. „Kamarád mi před utkáním říkal, že mám dát pět trojek. Nakonec jsem dal o jednu víc. Musím ho brát na zápas častěji,“ smál se po utkání sobotní hrdina.

Zápas s Děčínem dopadl pro Opavu jasně, ale první poločas byl z vaší strany hrozný…

Připadá mi to každý rok stejné. Děčín přijede, má energii, my děláme hloupé chyby, dostáváme jednoduché koše. Poločas minus deset, minus osm. Pak, jako kdyby to v hlavě přepnulo. Najednou máme zázračnou třetí čtvrtku, kdy nám všechno vychází, semeleme je, přesně jako to bylo v sobotním zápase. Opět jsme udělali zbytečné drama. Myslím si, že nakonec jsme dali Čoudovi pěkný dárek v podobě jasného vítězství. Nepoložili jsme se, i když jsme byli minus čtrnáct. Jsem rád, že i bez dvou hráčů ze základní rotace jsme to zvládli.

Bylo dusno v kabině po nepovedeném prvním poločase?

Nebylo. Byl nadměrný klid, což je někdy i dobře. Věděli jsme, že devětadvacet bodů za poločas, to nejsme my. Přitom pozice jsme měli, jen jsme to nedávali. Věřili jsme, že to otočíme a že na Děčín spadne únava z daleké cesty.

Myslíte si, že svou roli sehrála vyrovnaná a dlouhá bitva s Benficou?

Určitě ano, ale naštěstí jsme neměli za sebou dlouhé cestování. Nebylo to jako předešlý týden, kdy jsme hráli v Rusku, Kolíně a Holandsku. Nyní nás čeká důležitý týden, musíme zregenerovat a hrr na ně.

Je asi náročné skloubit dvě soutěže, českou ligu a FIBA Europe Cup.

Jasně. V Evropě je to více silovější, i rozhodčí pouštějí více zákroků, člověk si musí zvyknout na obě soutěže. Děčín je silový tým, proti němu víme, že to bude tvrdé.

Jak berete posuzování rozhodčích ve FIBA Europe Cupu?

Přijdou mi klidnější. Že když něco písknou, tak vědí, že mají pravdu.

Jak vnímáte přínos účasti v pohárové Evropě?

Nám to může jenom dát. Každý zápas v Evropě nás posouvá dál. Dokazujeme si, že se můžeme měřit s jinými týmy. I když zatím vítězství nemáme, tak doma s Benficou jsme od něj byli kousek. Doufám, že alespoň jednu výhru urveme.

Jak do toho programu zapadá derby s Ostravou?

Naštěstí je to pro nás další domácí zápas, neboť Ostrava je za rohem, takže odpadá cestování, což je jenom dobře. Tohle utkání musíme vyhrát, je to pro nás povinnost. Dostali v Kolíně, takže jejich psychika nebude asi dobrá.

A co vašich šest trojek proti Děčínu?

Kamarád se mi po dlouhé době ozval a říkal mi, že mám dát alespoň pět, tak jsem ho trošku zklamal, dal jsem jednu navíc. Musím mu říct, ať chodí na nás častěji.