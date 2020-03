Tenhle zákaz se dotkl logicky i basketbalu. Páteční šlágr KNBL mezi Opavou a Nymburkem se odehraje bez diváků. Více už ředitel BK Opava Kamil Vajda. Páteční duel začínán v 17.30.

Ze sportovního hlediska přijde Opava o svého šestého hráče je pro klub velký hendikep….

Toto u nás platí beze zbytku. Hrát bez fanoušků je takové zvláštní. Fanoušci nám dodávají energii a my to co děláme, děláme pro ně, chceme rozdávat radost, bavit lidi, což teď bohužel nejde. Sám jsem zvědavý, jak kluci dokážou nastavit hlavy na takový zápas.

Bude případné utkání velkou finanční ztrátou pro klub? Když lidi nebudou?

Jedna věc je finanční ztráta, která se dá ale docela těžko vyčíslit. Samozřejmě víme, kolik nás stojí organizace zápasu jako takového, ale nikdo nedokáže přesně říct, kolik fanoušků by si v pátek našlo cestu do haly. Na předchozí domácí utkání s Nymburkem přišlo přes 2000 diváků, těžko odhadovat, kolik by to bylo tentokrát, nicméně všichni jsme věřili, že jich opět dorazí hodně, že by se toto číslo mohlo zopakovat.

I proto, nebo hlavně proto, jsme páteční zápas chtěli spojit s charitou a podpořit Matyho Tazbírka. Nedá se nic dělat, tuto myšlenku odkládáme na nejbližší možný zápas, ale třeba i tato "publicita" přispěje k tomu, že se o Matyho příběhu dozví více lidí a přispět mohou i bez naší asistence na jeho transparentní účet.

Bude hala speciálně zabezpečena?

Zatím o žádném speciálním zabezpečení neuvažujeme, hala zůstane zamčená a lidé budou moci zápas sledovat na streamu, kde běží všechny naše zápasy. Česká basketbalová federace požádala TVCOM, aby posílil své servery natolik, aby zvládli nápor fanoušků, kteří se nebudou moci dostat do haly. Toto je v tuto chvíli jediná možnost, jak být součástí zápasu, alespoň takto na dálku. Pro nás utkání pojede se všemi náležitostmi, tj. jak komentovaný přenos na TVCOM, tak online technický zápis, reportáž studentů Slezského gymnázia. Bohužel tribuny budou prázdné.