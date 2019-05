Avšak sám se sebou spokojen nebyl. „Vím, že se ode mě očekávalo více,“ přiznal sebekriticky. Aktuálně si jednatřicetiletý rozehrávač užívá volna a dává dohromady poraněnou patu. Nejbližší plán má jasně nalajnovaný, porvat se o letenku na mistrovství světa do Číny.

Jakube, jaká byla pro Opavu uplynulá sezona?

Byla jiná. Vzhledem k účasti v Lize mistrů jsme hodně cestovali, hráli s předními evropskými týmy. Zažili jsme to, co Nymburk každý rok. Mohla dopadnout pro nás lépe. Kosila nás zranění, a to neskutečně moc. Také nás posílila, a to jak herně, tak psychicky. Věřím, že z ní budeme ještě čerpat.

Byla podle vás Opava otloukánkem v Lize mistrů?

Dokud jsme měli plnou soupisku, hráli jsme dobré zápasy. S kvalitními soupeři jsme byli schopni držet krok tři čtvrtiny. Porazili jsme doma Nanterre. Jenomže pak nás zavalila vlna zranění, stalo se, že jsme zápas odehráli v šesti lidech, pak z toho byly nedůstojné padesátibodové porážky.

Kdyby se dal vrátit čas, byl byste pro, aby se Opava do Ligy mistrů přihlásila?

Jsem rád, že jsme si ji mohli zahrát. Třeba si v budoucnu proti tak špičkovým týmům nebudeme moci už zahrát. Pro nás všechny byla Liga mistrů zážitkem.

Zklamáním byl ale malý zájem diváků…

Je to tak. Diváci nechodili jak na naši ligu, tak Ligu mistrů. Čekali jsme, že jich přijde více, že dorazí fanoušci basketbalu i z okolních měst. Nestalo se, musím přiznat, že nás to hodně mrzí. Můžeme se bavit, zda to bylo dáno našimi výkony, nebo výší vstupného. Do hlav lidí ale nevidíme.

V lize jste skončili už ve čtvrtfinále. Vypadli jste s Děčínem v nervy drásající sedmizápasové sérii. Neměla Opava na víc?

O osudu série rozhodly první tři zápasy na děčínské palubovce. Domácí byli hratelní, my jsme si dokázali vytvořit dvouciferný náskok, bohužel ani jedno utkání jsme nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Sedmý zápas si domácí pohlídali. My jsme odešli fyzicky i psychicky.

Vy osobně jste byl se svými výkony spokojen?

Upřímně? Nebyl, čekalo se ode mě více. Bohužel celou sezonu mě provázely zdravotní problémy, vše vyvrcholilo bolavou patou, která mě stále trápí. Nebylo to ono, věřím, že příští rok to bude lepší.

Opavský kádr opouští Radovan Kouřil, bude to pro tým velký problém?

Na druhé straně ale zůstává Honza Švandrlík, odchod jednoho hráče by neměl být pro nás zásadní. Uvidíme, jak na tom bude zdravotně Radim Klečka, který může na rozehrávce vypomoci. Navíc více prostoru dostanou mladí hráči a podle posledních informací se na jedné posile pracuje. Jsem optimistou, věřím, že máme na to vrátit se v nové sezoně do top trojky.

Smlouva končí trenéru Petru Czudkovi, sám se nechal slyšet, že by si rád od trénování odpočinul a dal týmu nový impulz. Co vy na to?

Sezona byla náročná hodně i pro něj. Porážky ho extrémně moc trápily. Ale náš názor je takový, že by měl trénovat dál. Vždyť hráči chodí do Opavy kvůli němu, dokáže si je získat. Umí dobře namíchat týmovou chemii, díky které se utvoří naše pověstná česká parta. Věřím, že ještě pár let bude Opavu trénovat. My rozhodně žádný impulz nepotřebujeme.

Český basketbal čeká vrcholná akce, která začíná v poslední srpnový den, a tou je světový šampionát v Číně. Vás čeká boj o finální nominaci…

Pracuji na tom. Celý květen jsem dostal v Opavě volno, odpočívám, cestuji, dolečuji poraněnou patu. V červnu se začnu připravovat se svým osobním trenérem Horylem. Tak, abych byl na reprezentační kemp připraven na sto procent.

Neprobojovat se mezi vyvolené do Číny by bylo pro vás asi velkým zklamáním, že?

Nebudu zastírat, že by bylo. Kvaldu jsem prošel, tedy až na poslední okno celou. Měl jsem v týmu roli, dostal jsem nějakou minutáž ve hře. Udělám rozhodně všechno pro to, abych se na šampionát do Číny dostal.